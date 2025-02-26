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不是科技股！高盛：避險基金正在買「這2大類股」

2025/02/26 14:01

高盛（Goldman Sachs）分析，這些機構投資者正在減少對大型科技股與金融股的投資。（路透）高盛（Goldman Sachs）分析，這些機構投資者正在減少對大型科技股與金融股的投資。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管「科技七雄」（Magnificent Seven）在2024年支撐美股走強，不過避險基金（Hedge Fund，又稱對沖基金）在2025年的開局策略卻有所不同，根據高盛（Goldman Sachs）分析，這些機構投資者正在減少對大型科技股與金融股的投資，轉而加碼醫療保健與通訊服務類股。此外，避險基金也在調整其科技投資策略。

高盛對共管理3.1兆美元的股票資產的695家避險基金，在2025年第1季的投資狀況進行分析，顯示市場上最大的資金管理機構，正在將資金轉向其他領域。在2024年第4季時，「科技七雄」雖然仍是避險基金的主要持股，但除了特斯拉（Tesla）以外，避險基金對其他6家科技巨頭的持股，都出現了減少。

科技七雄為蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、Alphabet（Google 母公司）與 Meta（Facebook 母公司）。

其中一個可能的原因，是市場仍在評估 DeepSeek 帶來的影響。科技七雄雖然計劃持續大舉投資 AI，總資本支出將達2800億美元，較去年成長34%。然而，投資人越來越關注這些支出的實際成效，特別是在 DeepSeek 的所花費的成本，遠低於這些巨頭的情況下。

高盛指出，科技七雄雖然還是避險基金持股比例最高的股票，但避險基金上季擴大投資了醫療保健與通訊服務類股，「加碼」（Overweight）比例分別提升了1.35%和1.18%。

2024年，醫療保健類股表現不佳，全年僅上漲2%。但進入2025年後，該類股表現強勁，年初至今已上漲6%。不過高盛也警告，由於醫療保健行業對政府政策變動敏感，若2025年政策發生變化，該類股可能出現波動。

高盛點名，聯合健康集團（UnitedHealth Group）是上季的「後起新星」（Rising Star），即獲得最多避險基金增持的個股之一。而在通訊服務類股，華特迪士尼公司（Walt Disney Company）也名列「後起新星」之列。

避險基金仍然看好人工智慧（AI），但它們不再只關注科技七雄，而是轉向所謂的「AI第3階段」企業，也就是透過 AI 提高生產力，並擴展營收來源的公司。高盛指出，上季最受避險基金青睞的「AI第3階段」個股，包括 Salesforce與 ServiceNow。

避險基金上季也調整了持股，藉此把握「川普交易」（Trump trade），如減少了與中國及關稅相關的持股，並增持可能受惠於美國放寬監管的企業，特別是面向小型企業與美國本土市場的公司，天然氣處理業務公司Williams Companies被列入「後起新星」名單。

儘管避險基金對科技七雄和金融類股越來越謹慎，但不代表完全放棄了這類交易，特斯拉（TSLA）與金融服務企業羅賓漢（Robinhood Markets）都進入了「後起新星」名單。對沖基金也認為，在川普政府潛在放寬監管政策的背景下，金融公司Stifel Financial可望受益。

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