散戶超狂！豪砸逾1800億買輝達股票 賭AI天之驕子財報開獎逆轉頹勢

輝達（NVIDIA）今年股價走勢顛簸，但散戶投資人仍樂觀看待對這檔股票。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）今年股價走勢顛簸，但散戶投資人仍樂觀看待對這檔股票，就連華爾街AI大多頭艾夫斯（Dan Ives）都說輝達是AI革命的天之驕子。Vanda Research數據顯示，散戶今年已砸下逾57億美元（新台幣1868億元）買進輝達股票，押注輝達即將公布的財報將激勵股價再次大漲，扭轉這檔AI概念股表現落後美國股市大盤的局面。

《華爾街日報》報導，若從2022年底算起，輝達股價已飆漲近800%，但今年1月DeepSeek橫空出世衝擊投資者對人工智慧（AI）題材的信心，導致輝達市值1月底曾單日蒸發近6000億美元（約新台幣19兆元）。

請繼續往下閱讀...

迄今輝達股價雖已收復大多數失土，但今年年以來仍跌3%，表現不如美股大盤標普500指數上漲1.7%。

不過報導指出，DeepSeek引發的競爭憂慮，幾乎未動搖散戶對輝達的信念。截至上週五（21日），Vanda Research數據顯示，散戶今年已砸下逾57億美元（新台幣1868億元）買進輝達股票，買超金額是去（2024）年同期兩倍以上，其中光是DeepSeek點燃賣壓當天，散戶就買超5.62億美元（新台幣184億元），是2014年開始記錄以來最高單日金額。

根據1份數據顯示，在投資平台Interactive Brokers上，輝達是今年交易量最大的兩支股票之一，截至2月18日，輝達的淨買入單量接近55萬4000份。

Wedbush證券常務董事、華爾街AI大多頭艾夫斯（Dan Ives）說：「輝達一直是AI革命的天之驕子，任何事物都無法改變這個事實，包括DeepSeek。」

投資人正大舉敲進輝達選擇權合約，如果輝達公布的上季財報能帶動股價本週跳漲，這些合約就有利可圖。根據芝加哥選擇權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）數據，押注輝達股價將漲至145和160美元的選擇權買權，最近幾天交易熱絡程度在輝達選擇權名列前茅。

輝達股價週二（25日）下跌2.80%，收126.63美元，該股曾在1月6日創下歷史最高價149.43美元。

輝達上季財報將在美股26日收盤後出爐，FactSet數據顯示輝達上季獲利可能比1年前大增59%，營收可望成長72%。

據選擇權研究與科技服務（ORATS）數據，交易員押注輝達上季財報將帶動股價下1個交易日上漲或下跌9%左右，而回顧過去12份財報，輝達股價平均漲跌幅約8%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法