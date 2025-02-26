政局動盪！南韓商界嘆政府面對川普關稅反應慢 只能自救

南韓國內政局動盪，面對川普關稅政策應對緩面，使得商界只能自救。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓商界領袖正在採取措施應對美國總統川普激進的貿易政策，僱用川普政府前助手，並遊說美國共和黨，在國內政局動盪下，南韓政府行動緩慢，使得商界只能自救。

《路透》報導，川普採取的全面、無差別貿易措施引發許多國家關於他們在貿易與政治上對美依賴程度的爭論。在美中貿易緊張局勢下，南韓尹錫悅政府的政策與華府關係更加緊密，這也增加了南韓對美國市場的依賴，去年南韓對美出口佔出口總額近20％，因此韓企將更容易受到潛在關稅變化的影響。

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儘管包括關稅在內的政策不確定性將如何影響華府與首爾之間的長期政治、經濟關係仍有待觀察，但自尹錫悅在去年12月3日宣佈戒嚴，隨後遭到彈劾以來，南韓正面臨數十年來最嚴重的政治危機，這使得南韓面臨的風險比其他國家更大。

1名大型企業集團的高層表示，「我們感到很沮喪」，這名高層透露，政府在與企業代表舉行的會議上尚未討論任何讓川普坐到談判桌上的具體計劃。韓企也擔心自己無法獲得政府足夠的支持，反觀日本、印度等其他國家已經與川普進行會談，並試圖避免美國徵收破壞性的關稅。

南韓代理總統崔相穆至今尚未與川普直接對話，並於本（2）月稍早向議員表示，代理元首對美國關稅制度變化的回應方式受到限制。但補充，南韓可以在潛在的談判中利用自身在美國的投資和能源進口。

南韓產業通商資源部週二表示，部長將在本週前往美國，再次呼籲美方豁免鋼鐵關稅，並討論強化雙方在能源、造船領域合作的途徑。

2名知情人士指出，在不確定國內政治危機何時能落幕的情況下，南韓商業團體上週派出三星（Samsung）、樂金（LG）、SK、現代汽車（Hyundai Motor）等大公司高層組成的代表團，會見美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。知情人士提到，盧特尼克在會中鼓勵韓企對美國進行投資，並未透露南韓代表團提出的要求。各企業還安排了單獨的會議，來與美國政府官員接觸。

現代汽車首名外籍執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）本月在給股東的信中表示，現代正在與美國新政府進行對話，以加強重大投資、創造就業機會和經濟影響。3名知情人士透露，現代正在考慮在喬治亞州舉行汽車工廠開幕儀式，目前正尋求要求出川普出席。

從汽車、半導體到鋼鐵這些都是南韓的主要產業，然而川普政府目前正在進行審查，考慮對這些產業徵收關稅。

分析師預估，法庭將在3月做出裁決，決定是否罷免尹錫悅，或是將恢復總統職權，如果最終確定罷免，南韓應在60天內重新舉行選舉，選出新任總統。川普在2017年首個任期時，南韓時任總統朴槿惠也好面臨彈劾案審判。

不過，南韓產業通商資源部前部長呂翰九指出，川普政府在當時採取漸進的措施，給了南韓一些調整的時間，在對美國出口設定上限的情況下，當時幫助南韓獲得鋼鐵關稅豁免，然而，川普政府現在行動速度快如閃電。

首爾政府官員坦言，目前面臨「諸多困難」，有人擔心下1任總統可能不會履行現任臨時政府對美國的承諾。

韓國經濟研究所（Korea Economic Institute of America，KEI）所長史奈德（Scott A. Snyder）表示，現在重大的障礙是兩國領袖之間缺乏溝通，而目前只能等了，南韓最好「保持低調」，避免在這些領域太過顯眼。

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