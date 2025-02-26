再現6字頭！國際油價大跌 至今年最低點

國際油價週二（25日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和德國經濟消息疲軟，引發投資人對能源需求放緩的擔憂，且有跡象表明，多個國家的石油產量可能會增加。國際油價週二（25日）下跌，至2個月低點。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌1.77美元，或2.5%，收每桶68.93美元。

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布蘭特原油4月交割價下跌1.76美元，或2.4%，收每桶73.02美元。

這是布蘭特原油自去年12 月 23 日以來的最低收盤價，也是紐約期油自去年12 月 10 日以來的最低收盤價。

美國數據顯示， 2月消費者信心以3年半以來的最快速度惡化，對未來12個月通膨預期飆升。分析師指出，美國總統川普宣布的提高關稅計劃，引發了聯準會對通膨的擔憂。這可能導致聯準會讓利率維持在較高水準，進而減緩經濟成長和能源需求。

川普表示，對加拿大和墨西哥進口商品徵收的關稅將「按時按計劃進行」，計劃於3月4日開始生效，雖然此舉這可能會提振油價，因來自這2個國家的供應會減少。但能源顧問公司Ritterbusch & Associates分析師表示：「關稅越來越被視為對全球經濟成長的負面影響，可能迫使世界石油需求進一步下修。」

另外，數據顯示，德國經濟在2024年最後一季比上一季萎縮0.2%。

全球石油產量可能上升。PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，俄羅斯和烏克蘭可能達成和平協議，意味著對俄羅斯的制裁將解除，俄油可望重返市場，對油價構成壓力。

石油輸出國組織（OPEC）第2大產油國伊拉克，和石油巨頭英國石油公司（BP）簽署了重新開發基爾庫克（Kirkuk ）4個油氣田的協議。伊拉克還在等待土耳其盡快批准，重啟來自伊拉克庫爾斯坦（Kurdistan）地區的石油輸送。

在OPEC的另一個成員國奈及利亞，石油產量從1年前的每日100萬桶上升到每日180萬桶。

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