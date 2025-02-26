CNN喊晶片都台灣製造！川普放話課稅25％恐害慘自家人原因曝

川普宣布計畫對晶片徵收關稅，但《CNN》表示，許多晶片都來自台灣，恐大幅提高美國人購買的許多商品的價格。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週美國總統川普再度打出關稅牌，宣布計畫對晶片徵收「25%或更高」的關稅，且稅率可能「在1年內大幅上升」，對此《CNN》表示，此舉可能大幅提高美國人購買的許多商品的價格，因許多晶片都來自台灣。

《CNN》報導指出，從醫療設備、筆記型電腦、智慧型手機、汽車、家用電器、燈泡等，均會使用到晶片，而在前幾年疫情最嚴重的時候，居家辦公盛行，筆記型電腦、顯示器和其他對遠端工作和學習至關重要的電子產品需求變大，企業突然難以滿足這些需求，導致晶片短缺問題隨之而來。

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報導指出，由於急著將產品推向市場，企業開始向台灣公司尋求幫助，因與美國相比，台灣公司的先進晶片生產能力更高，且自1970年代開始，台灣政府一直在投資半導體產業，為相關製造商提供直接的支持，從而帶來了幾乎其他國家都無法超越的技術進步。

美國商務部數據顯示，去（2024）年美國共進口了價值1390億美元（約新台幣4.5兆元）的半導體和相關電子元件，其中台灣就佔進口量的27%，成為輸入美國晶片和電子元件的重要來源。

報導指出，台灣出口到美國的晶片和電子產品價值，從2019年的94億美元（約新台幣3081億元），成長至2024年的369億美元（約新台幣1.2兆元），足足成長了6倍之多。

鑒於美國對台灣晶片的依賴程度，尤其是新型電子產品所需的電子晶片，《CNN》指出，如果川普真的要對晶片徵收25%關稅，這可能會大幅提高美國人購買的許多商品的價格。

雖然美國國會在2022年獲得兩黨支持，通過 《晶片與科學法案》試圖幫助美國重新奪回半導體晶片製造業的領先地位，但即使包括台積電（2330）、英特爾（Intel）、美光（Micron）、三星（Samsung）等公司為此將依些生產線轉移到美國，但美國人使用的消費電子產品，所採用的絕大多數先進半導體晶片，仍然來自台灣。

根據無黨派機構國會研究服務處2020年發布的報告， 光是台灣的晶片產量，就佔全球先進晶片製造產能的90%以上。伊利諾大學香檳分校電機與電腦工程學教授John Dallesasse表示，即使關稅刺激了美國國內晶片產量增加，但「美國的電子組裝業務仍然非常少」。

因此報導指出，這意味著美國生產的任何晶片，還是得運輸到台灣、韓國、中國、墨西哥等地，造成美國人購買的成品電子產品，但這也意味著，這些產品可能仍得面臨關稅問題。

且伊利諾大學香檳分校電機與電腦工程學教授Rakesh Kumar指出，新工廠也不可能在一夜之間就完成，任何新的晶片工廠少說也要2至3年時間來建成，因此利用關稅威脅來幫助國內晶片生產，在短期內都不會產生太大影響。

且Rakesh Kumar說，與亞洲國家相比，在美國生產晶片的成本更高。因此文章最後總結，對晶片徵收25%的關稅，肯定會以其他方式提高晶片的價格，從而提高美國人的電子產品價格。

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