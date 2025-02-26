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中國努力發展高階工具機 卻踢到兩家公司鐵板

2025/02/26 12:21

中國在開發製造業必不可少的工具機遭遇困境。（美聯）中國在開發製造業必不可少的工具機遭遇困境。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國在人工智慧、太陽能、半導體和電動車領域取得了重大進步，但在開發製造業所需的關鍵工具機上遇到挫折，主要是關鍵技術被「這2國」掌握。《金融時報》指出，中國現在面臨的特殊挑戰，來自於製造業所需的高精度電腦數控（CNC）機床之硬、軟體，長期以來被德國西門子和日本發那科（FANUC）兩家公司所掌控。

《金融時報》指出，早在2007年，CNC工具機產業被納入中國政府「十一五」經濟規劃，當時北京開始大力扶持CNC工具機產業，並承諾在2015年至2025年將「大幅減少」對該技術的外國依賴，當時帶動了一波數控機床製造商的蓬勃發展。

但隨著行業競爭者激烈競爭，加上政府支持資金因房地產危機逐漸枯竭，中國許多工具機廠商出現債務擴張而倒閉破產，但現在北京也已開始將目光從工具機轉向機器人，加劇了中國工具機開發困境。

據報導，里昂證券日本研究主管莫滕·保爾森表示，西門子和發那科在產業上呈現雙頭壟斷，這意味著對於其他進入者來說，就像是試圖銷售一台搭載自製作業系統的個人電腦。

由於工具機的多樣化應用廣泛，醫療設備、電子元件到航空等產業，中國製造業依賴日本、歐、美等企業的工具機相關產品，範圍從噴射發動機部件到微型電路板元件等各種產品的高端機床等。保爾森認為，如果北京放任工具機行業不管，中國製造行業根本無法盈利。

1位不願透露姓名的中國工具機製造商員工表示，中國製造商喜歡使用西門子和發那科的工具機，而不是中國製造的工具機。專家指出，工具機是製造業的基礎，是供應鏈中不可或缺的一部分。里昂證券工業分析師肖峰表示，「工具機」問題，可能成為中國製造業面臨的一個大難題。

《金融時報》認為，北京推動戰略關鍵技術自主化的努力，因現有競爭和優先事項的轉變而受挫。

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