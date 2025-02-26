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黃金重摔至一週低點！專家解釋下跌關鍵

2025/02/26 08:44

週二（25日）黃金價格跌至一週多以來的最低水準。（法新資料照）週二（25日）黃金價格跌至一週多以來的最低水準。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（25日）黃金價格跌至一週多以來的最低水準，係因市場持續擔心美國川普總統的關稅計畫帶來不穩定因素，所以在上一交易日黃金價格創下歷史新高後，投資者進行獲利了結。

現貨黃金下跌1.4%至每盎司2909.59美元，交易時間稍早金價觸及2月17日以來的最低水準；4月交割的黃金期貨價格下跌1.5%，至每盎司2918.80美元。

《路透》報導，RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）指出，市場上有人獲利了結，同時也有人抱現離場並希望等價格回跌後重新建倉。

作為避險資產，黃金價格今年迄今已11次創下歷史新高，突破每盎司2950美元的重要里程碑。

週一川普表示，儘管加拿大和墨西哥努力加強邊境安全並在3月4日最後期限前阻止芬太尼流入美國，但美國對這兩個國家進口產品的關稅計畫將「按時、按排程」實施。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）認為，與關稅和貿易相關的不確定性仍高，因此價格回跌將持續被視為逢低買進的機會。

截至2月18日當週，黃金投機者淨多頭部位減少1萬3605口合約，至20萬1962口。

同時，根據舊金山聯邦儲備銀行週一發布的研究，投資者和經濟學家預計Fed將對通膨和勞動力市場的變化做出「強烈而係統性」的反應。

通膨上升可能迫使聯準會（Fed）維持高利率，從而削弱不孳息的黃金之吸引力。

投資者目前正等待週五將發布的美國個人消費支出（PCE）報告，因為這是Fed偏好的通膨指標，以便了解央行的降息路徑和貨幣政策。

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