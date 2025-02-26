7巨頭市值蒸發45.85兆！美銀揭美股接下來走勢

7巨頭市值從去年12月高點蒸發45.85兆！（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由7巨頭主導的美股牛市，迎來關鍵轉折點，週二7巨頭全軍覆沒，陷入技術性回調區，根據彭博Magnificent 7指數自去年12月高點來，下跌超過10%，市值合計蒸發1.4兆美元（約新台幣45.85兆元），美銀策略師Michael Hartnett指出，隨著科技股調整，投資者對標普500指數的上漲潛力愈發懷疑，在7巨頭股票很容易下跌下，美股牛市已進入轉折點。

外媒報導，自2023年初以來，7巨頭成美股上漲的重要推力，貢獻了標普500指數的大部分漲幅，然而2025年初，7巨頭遭遇集體重挫，週二，美股科技股大跌，7巨頭全軍覆沒，特斯拉盤中一度跌超10%，市值跌破1兆美元（約新台幣32.75兆）。

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數據顯示，截至2月底，彭博追蹤的Magnificent 7指數自去年12月的高點以來已下跌逾10%，進入技術性調整區間，7家公司市值合計蒸發1.4兆美元。

這場調整似乎打破了「科技股永續增長」的市場敘事，更暴露出行業內部劇烈分化，特斯拉淪為最大拖累，其次是微軟和Google，而Meta卻創下史上最長連漲紀錄。

特斯拉週二股價一度跌超10%，今年來跌幅超25%，市值跌破1兆美元，掉到只剩9739.61億美元（約新台幣31.89兆），較歷史高位縮水近40%。

反觀Meta，因投資人看好Meta的AI戰略，股價逆勢狂飆，在2月實現連續20個交易日上漲，創標普500成分股歷史最長連漲紀錄，市值激增超3200億美元（約新台幣10.48兆）。

隨著科技股的調整，Hartnett警告稱，隨著歐洲和中國股市表現優於美股，投資者對標普500指數的進一步上漲潛力越來越懷疑。

Hartnett認為，標普500指數創出新高的時間越長，難度越大，市場的疑慮也越多，預計在推動美股上漲的科技7巨頭可能動搖。

雖然他表示投資者對大型科技股遠非悲觀，但如果交易邏輯不再有效，這些股票很容易下跌。

2025年，美股的表現明顯落後於全球其他市場，2025年迄今，標普500指數僅上漲不到2%，而科技7巨頭股票指數則下跌3.3%。 與此相比，剔除美國的MSCI全球指數上漲了7%。投資者開始質疑高市值和巨額人工智慧支出是否能持續推動這些科技股上漲。

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