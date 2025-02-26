巴菲特「最後一封致股東信」 抄底與停損是關鍵投資智慧

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「股神」稱號的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett），在上週六（22日）公布了年度致波克夏股東信，巴菲特在信中稱：「我今年94歲，阿貝爾（（Greg Abel））再過不久就會取代我出任執行長，屆時年度股東信將由他執筆。」意味著這是巴菲特最後一封致波克夏股東信，外媒指出，巴菲特在信中提出了3個投資智慧，包含：「承認錯誤並採取合理行動」、「不要迴避股票投資」和「尋找被低估的投資機會」。

《CNBC》報導，首先是「承認錯誤並採取合理行動」，今年的信中貫穿著「投資錯誤」的主題，巴菲特坦言自己犯過許多錯，包括1962年購入當時仍是紡織廠的波克夏海瑟威的決定。巴菲特花了多年，試圖重振波克夏的紡織業務，而非專注於保險業務，這一決定讓他估計損失了約2000億美元。

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在談到如何處理自己所犯的投資錯誤時，巴菲特回憶起他的長期事業夥伴孟格（Charlie Munger）給他的忠告：「最嚴重的錯誤就是拖延修正，而孟格稱之為『啜指不前（thumb-sucking）』。問題不會自己消失，無論多麼不情願，我們都必須採取行動。」

對一般投資者而言，如果你持有某檔虧損股票的理由已經徹底改變，那麼就應該果斷止損，雖然對於波克夏這樣的大公司來說，資金調整往往不會太快或激進，但當巴菲特判斷某項投資已無可挽救，他依然會果斷放棄。

其次是「不要迴避股票投資」。波克夏目前持有高達3340億美元的現金儲備，這一紀錄高點讓部分分析師認為，巴菲特對股市持悲觀看法，或者至少認為市場被高估。但巴菲特本人可能會告訴你，放棄股票、轉向債券或現金，從長遠來看是不明智的策略。

巴菲特在信中告訴股東，儘管一些評論人士認為，波克夏目前擁有異常龐大的現金部位，「但你們的大部分資金仍然投資於股票上」、「這一投資偏好不會改變。」巴菲特指出，惡性通膨可能會侵蝕貨幣價值，甚至影響債券的實際收益。但即使經濟波動，企業仍然能夠持續獲利，而持有這些企業股票的投資人，則能夠透過這一模式累積長期財富。

最後是「尋找被低估的投資機會」。巴菲特偏好購買被低估的企業，這種策略被稱為「價值投資」，雖然他在信中經常讚揚美國股市，但如果在其他地方發現優質且便宜的公司，他也不會錯過機會。

波克夏2019年買入日本5大商社的股票，並在之後進一步增持。巴菲特在信中稱：「我們查看了這些公司的財務記錄，驚訝於它們的股價如此低廉」、「隨著時間推移，我們對這些企業的欽佩與日俱增。」巴菲特稱讚這些公司在資本運用上謹慎，尊重股東，且高層薪酬相對克制。

儘管5大商社中，有4家的股價在過去1年內下跌，其中1家公司跌幅高達24%，而日本經濟已經陷入停滯數十年，許多日本股票之所以便宜是有原因的。不過對價值投資者而言，這類低迷往往是買入機會。巴菲特對於這些日本投資的近期波動並不擔憂，強調「我們對這5檔（日本商社）的持股，是為了長期投資，」

專業投資人建議，如果公司的基本面依然穩健，如盈利持續增長、財務穩定、對競爭對手擁有長期優勢，那麼就不應過度擔憂股價的短期波動。

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