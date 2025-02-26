美鋁警告：川普的鋁關稅恐衝擊美國10萬個工作機會

美鋁警告，川普鋁關稅恐衝擊美國10萬個工作機會。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國鋁業公司（Alcoa）週二（25日）表示，美國總統川普計劃對鋁進口徵收關稅，恐衝擊美國約10萬個工作機會，而且這項措施本身並不足以吸引美國提高國內產量。

美鋁股價25日下跌1.86%，收每股34.37美元。

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《路透》報導，川普本（2）月稍早表示，將對進口鋁徵收25％的統一關稅，毫無例外或是豁免，以提升美國用於製造汽車、罐頭和其他產品的金屬產量。關稅將於3月4日生效。

美鋁執行長奧普林格（Bill Oplinger）在蒙特婁銀行（BMO）於佛羅里達舉行的全球金屬與礦業會議上表示，關稅可能導致美國鋁業損失約2萬個工作機會，並連帶影響相關產業其他8萬個工作機會。奧普林格指出，這對於美國鋁業來說是壞消息，對於美國勞工也是壞事。

總部位於匹茲堡的美鋁在加拿大、冰島、澳洲等地生產鋁，近年來，由於電力成本的原因，該公司削減了美國鋁產量。美國數據顯示，去年煉鋁廠僅生產67萬噸，相較於2000年的370萬噸大幅削減。近年來，肯塔基州和密蘇里州等地的工廠陸續關閉，導致美國愈發仰賴進口。

奧普林格表示，單靠關稅不足以推動美鋁重起部分關閉的美國工廠，儘管川普政府官員已對公司提出這一要求。奧普林格補充，如果不知道關稅將持續多久，就很難做出投資決策，公司也已遊說川普官員，希望給予加拿大鋁豁免。

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