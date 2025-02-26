新戰場！川普下令對進口銅進行關稅調查

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（25日）對全球貿易規範的攻擊開闢新的戰場，下令對銅進口的潛在關稅進行調查，以重建美國對於電動車、軍用硬體、電網和許多消費品至關重要的金屬生產。

《路透》報導，希望阻止中國試圖主導全球銅市場的川普在白宮簽署命令，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年的《貿易擴張法》第232條措施啟動國家安全調查。川普在首個任期內就曾引用過同樣的法律，對全球鋼鐵和鋁徵收25％的關稅。

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1名白宮官員向記者透露，任何潛在的關稅稅率都將由最終調查結果決定，並補充，相較於限制配額川普更喜歡祭出關稅。

這是川普推翻數十年來對於自由貿易支持的最新行動，他在競選和擔任總統期間都曾強烈反對這種支持，稱其掏空了美國工業根基，而近期的關稅目標主要針對加拿大、墨西哥等美國長期盟友，以及中國等地緣政治對手。

自從1月重返白宮以來，川普已發佈了一系列關稅命令，對中國進口商品全面加徵10％的新關稅，對來自加拿大、墨西哥商品25％的關稅將在下週生效，針對鋼鐵、鋁、汽車等其他技術的關稅也將接踵而來。

川普的閃電戰已經開始對消費者信心造成影響，去年11月選舉川普取得勝利後，由於總統當選人承諾降低生活成本，美國消費者信心最初大幅上升。但週二稍早公佈的數據顯示，消費者信心出現3年半以來最大降幅，家庭預計通膨將再次回升。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，調查將依「川普時間」迅速完成。納瓦羅指出，中國正在利用國家補貼和過剩產能來破壞競爭，並控制全球銅生產，就像現在中國主導鋼鐵和鋁生產一樣。

儘管如此，根據美國人口普查局資料，受到美國針對銅的新關稅影響最大的會是智利、加拿大和墨西哥，這3國是2024年全球精煉銅、銅合金和銅製品的最大供應國。

盧特尼克表示，就像鋼鐵和鋁業一樣，美國的銅業也因全球勢力攻擊本土生產，重創美國銅業，誓言終止這個導致美國人失業的不公平貿易行為。美國工業依賴銅，所以銅應該在美國生產，沒有豁免、沒有例外，現在是讓銅回家的時候了。

白宮的一份情況說明書稱，調查將評估美國日益依賴「各種形式」的進口銅所帶來的國家安全風險，資料顯示，美國去年銅消費量的45％仰賴進口，與1990年代相比大幅上升。

官員表示，美國能源部認為，由於太陽能技術和全球電動化的需求增加，銅是中期的關鍵材料，並指出，銅是美國武器平台第2廣泛使用的原料。官員稱，基於目前電動車跟高耗能AI應用的需求，未來美國將出現銅短缺，除非對產業有合理的確定性長期貿易保護，否則美國無法發展足夠的銅冶煉、精煉能力。

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