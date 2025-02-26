晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

新戰場！川普下令對進口銅進行關稅調查

2025/02/26 09:08

美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）美國總統川普（Donald Trump）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（25日）對全球貿易規範的攻擊開闢新的戰場，下令對銅進口的潛在關稅進行調查，以重建美國對於電動車、軍用硬體、電網和許多消費品至關重要的金屬生產。

《路透》報導，希望阻止中國試圖主導全球銅市場的川普在白宮簽署命令，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年的《貿易擴張法》第232條措施啟動國家安全調查。川普在首個任期內就曾引用過同樣的法律，對全球鋼鐵和鋁徵收25％的關稅。

1名白宮官員向記者透露，任何潛在的關稅稅率都將由最終調查結果決定，並補充，相較於限制配額川普更喜歡祭出關稅。

這是川普推翻數十年來對於自由貿易支持的最新行動，他在競選和擔任總統期間都曾強烈反對這種支持，稱其掏空了美國工業根基，而近期的關稅目標主要針對加拿大、墨西哥等美國長期盟友，以及中國等地緣政治對手。

自從1月重返白宮以來，川普已發佈了一系列關稅命令，對中國進口商品全面加徵10％的新關稅，對來自加拿大、墨西哥商品25％的關稅將在下週生效，針對鋼鐵、鋁、汽車等其他技術的關稅也將接踵而來。

川普的閃電戰已經開始對消費者信心造成影響，去年11月選舉川普取得勝利後，由於總統當選人承諾降低生活成本，美國消費者信心最初大幅上升。但週二稍早公佈的數據顯示，消費者信心出現3年半以來最大降幅，家庭預計通膨將再次回升。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，調查將依「川普時間」迅速完成。納瓦羅指出，中國正在利用國家補貼和過剩產能來破壞競爭，並控制全球銅生產，就像現在中國主導鋼鐵和鋁生產一樣。

儘管如此，根據美國人口普查局資料，受到美國針對銅的新關稅影響最大的會是智利、加拿大和墨西哥，這3國是2024年全球精煉銅、銅合金和銅製品的最大供應國。

盧特尼克表示，就像鋼鐵和鋁業一樣，美國的銅業也因全球勢力攻擊本土生產，重創美國銅業，誓言終止這個導致美國人失業的不公平貿易行為。美國工業依賴銅，所以銅應該在美國生產，沒有豁免、沒有例外，現在是讓銅回家的時候了。

白宮的一份情況說明書稱，調查將評估美國日益依賴「各種形式」的進口銅所帶來的國家安全風險，資料顯示，美國去年銅消費量的45％仰賴進口，與1990年代相比大幅上升。

官員表示，美國能源部認為，由於太陽能技術和全球電動化的需求增加，銅是中期的關鍵材料，並指出，銅是美國武器平台第2廣泛使用的原料。官員稱，基於目前電動車跟高耗能AI應用的需求，未來美國將出現銅短缺，除非對產業有合理的確定性長期貿易保護，否則美國無法發展足夠的銅冶煉、精煉能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財