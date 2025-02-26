特斯拉暴跌逾8％！馬斯克2個月身價蒸發3.27兆

特斯拉暴跌逾8%市值跌破1兆美元！（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普紅利沒了！特斯拉股價在近期跌跌不休下，週二更暴跌逾8%，市值摜破1兆美元關卡，跌至去年11月7日，也就是川普當選2天後最低水平，更較去年12月16日歷史收盤高點下跌35%。

雖然特斯拉股價從高點下跌35%，馬斯克身價蒸發逾1000億美元（約新台幣3.27兆），不過，他仍是世界上最有錢的人，財富價值約為3800億美元（約新台幣12.44兆）。

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CNBC報導，路透社週一報導稱，特斯拉期待已久的部分自動駕駛系統升級令車主感到失望。許多用戶告訴指出，特斯拉在中國推出的「城市街道導航」功能未能兌現馬斯克對自動駕駛技術的承諾。

包括比亞迪在內的中國其他電動車製造商也免費或以低得多的價格提供部分自動駕駛系統。小米的熱銷車型SU7免費標配了特斯拉同等技術。

來自中國的競爭，加劇了特斯拉股東的焦慮，一些擔憂與公司的業績有關，一些擔憂則與馬斯克有關，他大部分時間都在華盛頓特區領導川普總統所謂的政府效率部（DOGE）。

馬斯克的極端政治言論和行動主義導致各市場的反對者組織抗議活動，包括在特斯拉商店和服務中心。本月早些時候，由於川普宣布計劃對來自加拿大、墨西哥和中國的商品徵收大規模關稅，特斯拉股價下跌，與此同時，1月和2月歐洲特斯拉汽車註冊量也出現下降。

在一連串利空消息下，特斯拉週二股價重挫8.39%，收302.8美元，市值跌破1兆美元，掉到只剩9739.61億美元（約新台幣31.89兆），累計今年來股價已暴跌25%。

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