金價驚見「此跡象」已到頂？專家警告以巴菲特投資法則為尺

專家警告，黃金現已開始變得貪婪，投資宜以巴菲特投資法則為尺（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年來漲勢亮眼的黃金，週一因川普關稅計畫帶來不確定衝擊，現貨黃金下跌1.4%至每盎司2909.59美元，隨著金價不斷飆高，朝3000美元邁進之際，專家警告，黃金現已開始變得貪婪，且找不到大漲理由，建議投資者不要再追逐，應考慮巴菲特投資法則「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」，並指出，黃金應該只佔投資組合中1%或2%，甚至更少。

CNBC報導，SPDR黃金股票基金截至美國東部時間週二下午2點，追蹤黃金價格的金價指數上漲今年來漲約11%，過去1年上漲了約42%。

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黃金期貨價格今年迄今也上漲了約10%，比去年同期價格上漲了36%。

相比之下，標普500指數今年漲約1.5%，過去1年上漲17%。

總部位於亞特蘭大的Claris Financial Advisors創辧人貝克（Lee Baker） 表示，1年前他還沒有接到客戶關於黃金的電話。現在，他經常接到這類電話，他覺得每個人在黃金方面都開始變得貪婪。

而投資人此時應謹慎行事，且應考慮巴菲特投資法則「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。

他建議，投資者對黃金的配置不應超過多元化投資組合的3%，他說，如果你想用黃金賺錢，你就需要買賣它，並且最好在合適的時間賣出，若現在進場買，他不知道是否買在高點，但他不認為黃金會繼續閃耀。

貝克認為，黃金沒有理由繼續呈現大幅上漲趨勢，除非發生某種持久戰。

另富國銀行投資研究所高級全球市場策略師兼全球股票和實體資產主管薩米爾·薩馬納 （Sameer Samana） 解釋道，投資者通常將黃金視為動盪時期的避風港，並在市場高度不確定時買入黃金，儘管如此，「在真正的危機時期，債券比黃金更耀眼」。

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