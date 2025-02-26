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美消費信心疲軟！特斯拉暴跌逾8％、台積電ADR續跌

2025/02/26 05:59

週三美股漲跌互現。（美聯社）週三美股漲跌互現。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於消費者信心數據疲軟，凸顯日益加劇的經濟不確定性和對全球貿易的擔憂，週二美股漲跌互現，道瓊工業指數收紅159.95點、0.37%，標普500指數下跌0.47%，那斯達克指數跌1.35%，標普和那指均觸及一個月低點，費城半導體指數下挫2.29%，台積電ADR下跌1.19%，收在189.37美元。

綜合外媒報導，世界大型企業聯合會消費者信心指數顯示，2月消費者信心大幅下降，消費者信心支撐了美國GDP的70%左右，創下2021年8月以來的最大月跌幅。加上上週發布的一系列數據令人失望，包括製造業和零售銷售數據低迷，沃爾瑪公布的第一季財報利潤與銷售前景令市場失望。

AI晶片龍頭輝達下跌2.80%，領跌科技股，輝達將於26日美股收盤後公布財報，今年以來輝達股價下跌超過5%，表現不如大盤。其他如Meta下跌1.59%，微軟跌1.51%，電動車製造商特斯拉暴跌8.39%，市值跌破1兆美元的門檻，主要受歐洲銷量下跌拖累。

道瓊工業指數上漲159.95點或0.37%，收43621.16點。

那斯達克指數下跌260.54點或1.35%，收19026.39點。

S&P 500指數下跌28點或0.47%，收5955.25點。

費城半導體指數下跌114.66點，或2.29%，收4888.88點。

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