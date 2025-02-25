輝達與思科擴大AI合作 台廠概念股受激勵

輝達正擴大與網路設備製造商思科系統公司的合作夥伴關係。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧電腦晶片供應商輝達正擴大與網路設備製造商思科系統公司的合作夥伴關係，旨在讓企業更容易部署人工智慧系統。台股中的思科概念股可望受到激勵。

思科和輝達週二（25日）在聯合聲明中表示，由於資料中心增加複雜性，許多企業仍處於採用人工智慧系統的早期階段。為消除這些障礙，兩家公司正在擴大包含彼此技術的產品範圍。

請繼續往下閱讀...

輝達為其AI伺服器設備提供網路附加元件，稱為Spectrum-X Ethernet。兩家公司表示，該產品線將開始包括處理更廣泛連接功能的思科晶片。

思科執行長查克羅賓斯（Chuck Robbins）在聲明中表示：企業面臨著快速有效地部署人工智慧的巨大壓力，思科和輝達攜手合作，為客戶消除障礙，並確保他們能夠優化基礎設施投資，釋放人工智慧的力量。

台灣思科供應鏈和資安概念股廠商，包括啟碁（6285）、神準（3558）、凌群（2453）、資通（2471）、零壹（3029）、緯軟（4953）、精誠（3029）、是方（6561）、伊雲谷（6689）、安碁資訊（6690）等可望受到激勵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法