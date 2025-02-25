沃旭35億美元增資大彰化西南風場 投審會通過

沃旭能源以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今（25日）核准重大投資案件計8件，包括2件僑外投資新台幣55.8億元、4件對外投資4.4億美元、2件對中投資9300萬美元。僑外投資案中，一件是丹麥沃旭以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場。

僑外投資兩案中，一案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣35億8500萬元增資大彰化西南離岸風力發電公司，從事經營發電業等業務。

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另一案是英屬開曼群島商 LEADING INTERCONNECT SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED 以新台幣20億元投資佰鼎科技，從事先進封裝用FCBGA 載板生產及相關技術服務業務。

對外投資方面，第1案是頎邦科技以8億9574萬8000馬來西亞幣（折合約1億9980萬9000美元）投資馬來西亞 CHIPBOND TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務。

第2案通過華新麗華以6050萬歐元（折合約6220萬美元）間接增資義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，主要從事不鏽鋼鋼胚製造、不鏽鋼盤元、熱軋棒、冷精棒製造業務。

第3案是欣興電子以35億泰銖（折合約1億227萬9,369美元）增資泰國 UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造銷售業務。

第4案通過薛長興工業以8000萬美元間接增資泰國 ECO INFINIC COMPANY LIMITED，從事經營環保碳黑、輪胎裂解油之產銷業務。

上市（櫃）公司對中國投資（專案審查案件）兩案中，通過國際中橡投資控股公司以3500萬美元間接增資中橡（鞍山）化學工業有限公司，從事經營碳黑及相關產品之產銷等業務。另一案是台橡以5800萬美元間接增資申華化學工業，從事經營開發、生產及銷售苯乙烯丁二烯等產品。

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