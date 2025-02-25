晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

沃旭35億美元增資大彰化西南風場 投審會通過

2025/02/25 21:38

沃旭能源以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場。（記者廖家寧攝）沃旭能源以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司今（25日）核准重大投資案件計8件，包括2件僑外投資新台幣55.8億元、4件對外投資4.4億美元、2件對中投資9300萬美元。僑外投資案中，一件是丹麥沃旭以新台幣35.8億元增資大彰化西南離岸風場。

僑外投資兩案中，一案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 以新台幣35億8500萬元增資大彰化西南離岸風力發電公司，從事經營發電業等業務。

另一案是英屬開曼群島商 LEADING INTERCONNECT SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED 以新台幣20億元投資佰鼎科技，從事先進封裝用FCBGA 載板生產及相關技術服務業務。

對外投資方面，第1案是頎邦科技以8億9574萬8000馬來西亞幣（折合約1億9980萬9000美元）投資馬來西亞 CHIPBOND TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.，從事經營半導體封裝及測試業務。

第2案通過華新麗華以6050萬歐元（折合約6220萬美元）間接增資義大利COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.，主要從事不鏽鋼鋼胚製造、不鏽鋼盤元、熱軋棒、冷精棒製造業務。

第3案是欣興電子以35億泰銖（折合約1億227萬9,369美元）增資泰國 UNIMICRON（THAILAND）CO., LTD.，從事經營印刷電路板製造銷售業務。

第4案通過薛長興工業以8000萬美元間接增資泰國 ECO INFINIC COMPANY LIMITED，從事經營環保碳黑、輪胎裂解油之產銷業務。

上市（櫃）公司對中國投資（專案審查案件）兩案中，通過國際中橡投資控股公司以3500萬美元間接增資中橡（鞍山）化學工業有限公司，從事經營碳黑及相關產品之產銷等業務。另一案是台橡以5800萬美元間接增資申華化學工業，從事經營開發、生產及銷售苯乙烯丁二烯等產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財