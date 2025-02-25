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IDC：全球智慧型手機今年成長2.3％ 安卓優於iOS

2025/02/25 21:31

IDC認為，由於安卓機受到中國補貼政策加持，今年在當地市場的出貨量將年增5.6%，推升全球出貨量年增2.5%。（路透檔案照）IDC認為，由於安卓機受到中國補貼政策加持，今年在當地市場的出貨量將年增5.6%，推升全球出貨量年增2.5%。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際數據資訊（IDC）最新調查預估，2025年全球智慧型手機出貨量上看12.6億台、年增2.3%，儘管幅度年減3.8個百分點，卻是連續第2年上揚，主要原因在於美國、中國市場的安卓（Android）機種規模顯著擴大，提升的出貨數量較iOS陣營多出4成。

IDC表示，今年智慧型手機整體市場規模的預估值比起先前上調，主要是受惠於安卓機種加速成長，其中的影響因素包括中國政府釋出補貼政策，以及消費者出現升級換機需求；值得注意的是，由於智慧型手機全球滲透率高，加上換機週期延長、二手市場擴大，2024年至2029年的年均複合成長率（CAGR）僅有1.6%。

安卓全年成長2.5% iOS年增1.8%

IDC認為，由於安卓機受到中國補貼政策加持，今年在當地市場的出貨量將年增5.6%，推升全球出貨量年增2.5%；然而，雖然蘋果今年在中國的銷量可能年減1.9%，但美國作為其最大市場，需求仍然強勁，加上印度、印尼兩個新興市場出貨分別年增18%與9%，帶動蘋果今年在全球市場的出貨量年增1.8%。

此外，蘋果旗下Apple Intelligence的持續發展，以及本月新推出的中階iPhone 16E，也可望進一步刺激市場需求，有助於蘋果產品的平均銷售價格（ASP）維持高檔，即便全年出貨量預估僅佔全球智慧型手機市場的19%，但創造的市值規模仍有45%。

美關稅影響有限 ASP逐年下降

IDC觀察，美國對於包含智慧型手機在內的中國商品加徵10%關稅，將略為提升產品平均售價，但是當地的智慧型手機市場今年仍將成長3.3%，主要是當地消費者在換機需求出現時，多採用業者提供的分期付款服務，或是舊機換新機方案，因此就算價格上揚，對於大部分消費者的購買決策影響有限。

IDC預測，2025年全球智慧型手機ASP將微幅上升至434美元（約新台幣1萬4226元），即便低價安卓機市場有所擴張，高端市場的持續高端化（premiumization）仍將推動整體ASP維持高檔，但從長期來看，ASP將逐年微幅下降，至2029年降至424美元（約新台幣1萬3899元）。

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