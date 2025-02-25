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明基材今年營運審慎樂觀 隱形眼鏡有望打入日本市場

2025/02/25 20:30

明基材今年營運審慎樂觀。（記者陳梅英攝）明基材今年營運審慎樂觀。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕明基材（8215）今日舉行線上法人說明會，明基材董事長陳建志表示，明基材轉型效益逐漸顯現，醫療產品去年占營收比重已達3成，今年大環境變數仍多，但可審慎樂觀看待，其中明基材隱形眼鏡美若康（Miacare）已晉升台灣前五大品牌，並與日本重要客戶積極接洽中，未來幾年在日本市場有很大成長機會。

明基材公布去年第四季財報，明基材去年第四季營收49.19億元，季增10%、年增29%，歸屬於母公司業主淨利0.45億元，季增2%、年增32%；單季每股盈餘0.14元，優於前年同期的0.11元，與去年第三季持平。

明基材去年營收185.88億元、年增8.53%，本期淨利2.48億元，年減50.59%；歸屬於母公司業主淨利1.99億元，年減51.92%，每股稅後盈餘0.62元，為8年來最低。

不過明基材為回饋股東，今日董事會通過將每股配發0.62元現金股利，配發率百分之百，預計發出1億9881萬8199元，以今日收盤價29.60元計算，現金殖利率2.09%。

陳建志表示，今年大環境變數仍多，川普2.0，市場最擔心的是關稅戰可能導致通膨上揚、需求下降，由於明基材主要提供材料，並非終端產品，目前評估關稅影響不大。

明基材對今年審慎樂觀，陳建志說，過去增加高毛利產品的資本支出，轉型效應將會逐漸顯現，其中，隨著AI技術改善，今年可望迎來疫情後換機潮，將可拉抬PC需求；在OLED、車用膜材佈局上，車載產品認證時間長，除與面板廠合作也往Tier1車廠開發，目標今年車載營收持續成長，在手機市場也打入中國一線品牌，將增加對手機與NB出貨。

在醫療事業上，去年第四季營收占比已將來到3成，各產品線都有所成，尤以美國、東南亞市場貢獻最大。今年第一季雖然受到過年等季節性因素影響營收會略降，但佔比維持，今年醫療事業營收有望雙位數成長。

陳建志說，明基材隱形眼鏡品牌美若康已做到前5大，除傳統眼鏡行通路，在屈臣氏、康是美、寶雅以及多家全家便利超商都有鋪貨，後續還有越南、菲律賓也會開始銷售，貢獻營收，在日本市場的耕耘上，目前還在與重要客戶互動中，未來幾年會有較大機會。

陳建志也提到，雖然目前中國電商市況不明朗，但還是維持成長，表現非常好，因應中國電商通路改變，可能增加的成本，明基材也有因應策略，會小心應變。

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