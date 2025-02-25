金管會提醒上市櫃公司為基層員工加薪 今年強制入章程

金管會今提醒，國內1874家上市櫃公司年度盈餘應提撥一定比例為基層員工加薪，今年必須在公司章程中明定，並交今年股東會討論。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今提醒，依照去年8月7日修正的證交法，國內1874家上市櫃公司年度盈餘應提撥一定比例為基層員工加薪，今年必須在公司章程中明定，並交今年股東會討論，年底財報即適用，意謂最快明年就可以加薪。

金管會證期局副局長高晶萍說明，基層員工指的是非屬經理人且薪資水準低於一定金額者，依經濟部公告中小企業全時員工非屬經理人且薪酬低於6萬3千元的稱為基層員工，因此將擬定最低門檻是6萬3000元，要加酬勞或加薪水，需要訂定在公司章程中，並要列入內控。

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金管會表示，公司得依經營需求選擇以員工酬勞或調整薪資，或2種方式併行等方式辦理，如公司選擇對基層員工採用分派「員工酬勞」方式，仍應於章程內明定分派給「基層員工」的一定比率。該比率得於現行依公司法所定員工酬勞範圍內定之，並可選擇以固定數、一定區間或下限等3種方式中擇一。

不過，金管會考量上市櫃公司與中小企業間的規模、行業差異，此範圍由各公司衡酌自身營運狀況及產業特性，以非屬經理人且不低於「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」所訂的基層員工薪資水準的範圍自行訂定之。

金管會表示，公司於本年度完成章程修正後，今年起如有年度盈餘，即應依修正後章程所規定的提撥比例，辦理基層員工酬勞分派或調整薪資。

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