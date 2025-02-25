佳必琪2024財報創佳績 配發現金股利7元

連接線廠佳必琪2024年財報亮眼，毛利率、營益率、稅後淨利皆創歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）2024年財報亮眼，毛利率、營益率、稅後淨利皆創歷史新高紀錄，淨利率為歷史次高，每股盈餘創下歷年第3高，管理層決定今年配發現金股利7元，並看好今年在AI伺服器供應鏈新品加入貢獻之下，全年營運可望優於去年表現。

佳必琪2024年營收67億6507.8萬元、年增36.29%，毛利率33.14%、年增4.2個百分點，營益率17.79%、年增4.9個百分點，歸屬於母公司業主淨利10億6064.4萬元、年增66.92%，淨利率15.67%、年增2.3個百分點，每股盈餘8.69元、年增67.11%。

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佳必琪董事會今日決議配發現金股利7元，配息率80.55%，若以今日收盤價145元計算，殖利率約4.82%，此項股利分派案後續將送交股東常會承認，預計在5月27日於瓏山林台北中和飯店召開實體股東會，並公布2025年營運計畫書。

佳必琪致力於向原廠委託設計製造廠（ODM）提供AI伺服器高速連接線，更進一步鎖定開發AI水冷快接頭，旗下越南一廠產能仍處於高檔，二期廠區更在美系客戶認證加持之下，今年可望擴大營收貢獻程度，營運團隊正在規劃下一階段的產能擴充與人才招募，以因應AI產業鏈的強勁需求。

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