新光金董事長魏寶生否認年後離職潮 對今年獲利有信心

新光金控暨新光人壽董事長魏寶生（左）今表示，農曆年後並未如外傳出現員工離職潮，希望全員留任的承諾仍在。（新光人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新新併進行至今，新光金控旗下尚有子公司還未完成員工安置計畫，勞資協商持續中。對此，新光金控暨新光人壽董事長魏寶生今表示，農曆年後並未如外傳出現員工離職潮，希望全員留任的承諾仍在。

魏寶生今出席新壽ESG投資型保單新商品「穩萬利第2期」上市記者會，對於金管會是否要求新新併補件，魏寶生表示不知情，他強調自己現階段工作就是鼓勵同仁，讓大家對合併更有信心。被問到農曆年後是否有出現員工離職潮？魏寶生再三否認，並強調新新併是合意對等的，希望全員留任的承諾仍在。

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談及今年展望，魏寶生表示，今年1月起新壽正式採用平行報表，會愈來愈穩定，加上導入外匯準備金新制，避險成本會鎖定在一定比例，他對於今年獲利展望有信心。

新光人壽繼2024年推出業界首檔連結綠色債券的境外結構型商品，深獲市場青睞後，2025年開春，新光人壽趁勝追擊，再推出「穩萬利第2期」，為壽險業界首檔連結社會債券的境外結構型商品，選擇權連結ESG基金也是業界首創，讓客戶投資策略進可攻退可守，透過投資債券8年滿期保本，若連結的ESG基金表現達標還有機會額外報酬。

「穩萬利第2期」募集期間為2月19日到3月25日，投資標的為法國巴黎銀行發行的連結社會債券之境外結構型商品；募集期間，保戶每投資2萬澳幣，法巴銀行將在臺灣屏東地區種植1棵樹木。此外，新壽長期與國語日報合作推動偏鄉學校讀報教育，保戶每投保1張「穩萬利第2期」保單，新壽將捐助100元給國語日報社，持續提升偏鄉或弱勢孩童受教權。

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