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外媒：輝達收益對美股很重要 點出1原因

2025/02/25 20:02

輝達的最新財報對美國股市動向很重要。（示意圖，路透）輝達的最新財報對美國股市動向很重要。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）即將在美國時間周三公布最新財報，然而，今年1月中國AI新創公司DeepSeek橫空出世所引發的股價暴跌，加劇人們的擔憂。在最新財報前夕，外媒就點出，輝達的收益對整個美國股市如此重要的原因，因為光是輝達就佔了去年標普500指數總回報的五分之一以上，該指數的其他499家公司均未能與其相比。

《美聯社》報導，輝達人工智慧晶片Blackwell的銷量將成為人們關注的焦點，在中國DeepSeek聲稱能夠利用更少的資源訓練出具有競爭力的AI模型背景下，分析師們關注其未來的需求。

報導表示，輝達的動向對整個美國股市都很重要，輝達已發展成為華爾街第二大公司，這意味著其股價走勢對標普500指數和其他指數的影響，都比蘋果以外的任何公司都要大，目前輝達市值超過3兆美元（約新台幣98.2兆元）。

輝達和其他受益於AI熱潮的公司是標普500指數近期屢創新高的主要原因，最新創紀錄是在上週。儘管人們擔心通膨持續居高不下，且關稅和川普的其他政策，恐怕帶給美國經濟許多痛苦，但企業利潤的激增仍推動了市場的發展。光是輝達就佔了去年標普500指數總回報的五分之一以上。

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