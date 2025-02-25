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德微去年EPS歷史次高 配發現金股利5元

2025/02/25 19:43

德微表示，公司將將因應下游變動進行調整，降低消費性電子產品比重。（德微提供）德微表示，公司將將因應下游變動進行調整，降低消費性電子產品比重。（德微提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件廠德微科技（3675）2024全年每股盈餘（EPS）8.34元，創下歷史次高表現，董事會決議配發現金股利5元，配息率59.95%，若以今日收盤價212元計算，殖利率約2.35%；管理層表示，4成盈餘將保留用於未來發展所需，由於營運成本已明顯減少，後續幾個月會有更大綜效。

根據德微上傳資料，該公司2024全年營收29億2565.4萬元、年增67.81%，合併毛利率34.03%、年減3.02個百分點，營益率10.9%、年減7個百分點，歸屬於母公司業主淨利4億4029.2億元、年增30.17%，每股盈餘8.34元、年增23.92%。

德微強調，前述財報已計入去年6月併購的達爾基隆廠，但是該廠在被德微買下之前長期未獨立設置帳冊，以至於實務上無法合理分攤相關財務資訊，若撇除該廠貢獻，公司去年營收為26億5650.9萬元，毛利率39.37%，營益率16.75%，稅後淨利4億6032.7萬元，符合公司先前預期。

德微提到，今年通過配發現金股利5元，將今年股東會承認後照案實施，之所以決定與股東分享將近6成獲利成果，主要是剩餘的4成將用於因應未來營運擴張或購併新標的、需要較多營運週轉資金時的需求。目前觀察消費性市場尚未恢復，產品價格壓力將會越來越大，公司將將因應下游變動進行調整，降低此類產品比重。

此外，德微認為，車用電子已經浮現逐漸回暖的趨勢，但幅度尚需一、兩個季度觀察，而AI 配件興起之下，靜電保護裝置、低耗損功率元器件的需求同步增加，將成為後續公司著重的產品方向，旗下台灣廠區會繼續增強自動化製程。

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