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朋億*去年每股獲利17.1元 下半年擬配發9元現金股利

2025/02/25 19:49

朋億*（6613）公布2024年全年稅後淨利12.79億元、年增22.71％，創歷年新高。（朋億提供）朋億*（6613）公布2024年全年稅後淨利12.79億元、年增22.71％，創歷年新高。（朋億提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）公布2024年全年稅後淨利12.79億元、年增22.71％，創歷年新高，每股稅後盈餘（EPS）17.1元，賺超過3個股本，董事會決議2024年下半年盈餘分配案，擬配發每股9元現金股利（以每股面額5元計算）。

朋億*營運已連續四年繳出新高成績單，2024年台灣營收占比為29.84％、中國達59.39％，受惠新加坡、馬來西亞等訂單認列進補，挹注東南亞等其他地區營收年增42.69％，並創下歷年新高。

朋億*表示，因應半導體產業客戶訂單需求，穩健擴增公司專業人力團隊，同步深化原料供應鏈採購管理等，帶動2024年全年整體毛利率達29.81％、營業利益率18.51％，帶動營運獲利成長。

朋億*董事會今並決議通過2024年下半年盈餘分配案，擬配發每股9元現金股利（以每股面額5元計算），若加計上半年每股2.90173206元現金股利，2024年全年現金股利配發率達70％，連續8年現金股利配發率達6成6以上水準，以今收盤價228元計算，現金殖利率達5.22％。

展望未來營運，朋億*表示，已完成馬來西亞子公司設立，深化當地業務接單動能，並同步整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，有助於創造整體業務發展，帶動未來營運動能。

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