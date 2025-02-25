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春節效應＋房市降溫！房貸餘額年增率跌破雙位數

2025/02/25 19:37

中央銀行今日公布1月國銀房貸餘額11兆1112.43億元續創史上新高。（資料照）中央銀行今日公布1月國銀房貸餘額11兆1112.43億元續創史上新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布1月國銀房貸餘額11兆1112.43億元續創史上新高，但年增率跌破雙位數，收斂至9.86％，為去年6月以來首見，央行官員表示，主要是農曆春節的季節性效應使然，另外，政府積極打炒房，央行第七波房市管制措施上路以來，房市觀望氣氛轉濃，也是原因之一。

根據央行統計，1月國銀房貸餘額11兆112.43億元，雖然續創新高，但是月增金額驟降至280.99億元，年增率也收斂至9.86%，創去年6月以來新低。

官員表示，主要是受到農曆春節長假因素影響，從六都買賣移轉棟數來看，1月也較去年12月減少了33.66％，年減幅度更超過4成，反映在5大銀行1月新增房貸也大減358億元，不過房貸餘額年增率在去年9月攀升至11.26%後，至今已連續4個月增速放緩，顯示近期房市已有降溫跡象。

官員說，在正常情況下，房貸餘額年增率個月數成長是很正常情況，但是去年下半年以來，房貸餘額年增率連續7個月達雙位數成長是房市「過熱」的表現。也因為近期整體房貸餘額增速趨緩，新青安房貸佔整體房貸餘額比重有逐月上揚情況，1月成長至11.21%，央行對此現象「樂觀其成」，並正面看待。官員說，這意味房貸資金多流向無自用住宅貸款者，對市場而言是較為健康的發展。

另外，1月建築貸款餘額降至3兆4325.19億元，月減57.19億元，從去年11月以來已經連續3個月下降，年增率也縮小至3.69%，創5個月新低。

官員說，除了1月農曆春節工作天數減少的影響外，從長期趨勢來看，建築貸款餘額年增率一路往下，顯示建商態度持續觀望、保守，甚至可以說更為審慎，而土地銀行加強收回建商逾期未動工款項屬於個案，有影響，但不是主要關鍵。

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