DeepSeek又要推出新AI模型 知情人士透露時間

中國人工智慧新創Deepseek正加緊推出新的AI模型。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人工智慧新創Deepseek正加緊推出新的AI模型。路透報導，據3位知情人士透露，這家總部位於杭州的公司急於加速推出今年1月R1的後續模型。其中兩位表示，Deepseek原本計劃在5月初發布R2，但現在希望儘早發布，但沒有提供具體細節。

Deepseek表示，希望新模型能產生更好的編碼，並能夠使用英語以外的語言進行推理。關於R2發布的加速時間表的詳細資訊，此前尚未被報導過。

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DeepSeek尚未回應對此事發表評論的請求。

Deepseek的其他競爭對手仍在消化R1的影響力，它採用性能較弱的輝達晶片打造，但與美國科技巨頭耗資數千億美元開發的晶片相比仍具有競爭力。若順利推出新人工智慧模型，可能又會興起科技產業的衝擊。

此外，在暫停近三週的存取服務後，DeepSeek週二重新開放核心程式介面的存取權限，早前由於容量短缺，DeepSeek在2月初暫停存取。DeepSeek的一位代表在微信上經驗證的公司群聊中表示，雖然這些服務目前已經恢復，但白天的伺服器資源仍然緊張。

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