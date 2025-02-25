巨有：去年EPS 1.65元 今年高階製程專案效益顯現

巨有董事長賴志賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）廠巨有（8227）今日公布去年第四季度財務報告，去年第四季度營收2.00億元，季增34.7%，年減46.1%，毛利率為29.2%，季減5.6個百分點，年增6.9個百分點，營業利益為0.18億元，營業利益率為9.2%，季增4.7個百分點，年減4.2個百分點，稅後淨利為0.27億元，季增584.1%，年減13.4%，單季每股稅後盈餘為0.70元。

巨有去年全年營收6.82億元，年減38.2%，毛利率為28.3%，年減1.0個百分點，營業利益為0.41億元，營業利益率為6.1%，年減11.5個百分點，稅後淨利為0.63億元，年減60.8%，全年度每股稅後盈餘1.65元。此外，今日董事會亦通過去年度盈餘分配案，決議分派股東現金股利每股1.6元。

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展望今年，巨有指出，客戶端的庫存調整狀況已漸趨穩定，後續量產需求可望逐步回溫，且持續布局及承接高階製程專案，在新思科技IP OEM Program綜效逐漸顯現的助攻下，將可帶動公司營運重返成長軌道。

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