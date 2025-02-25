晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

巨有：去年EPS 1.65元 今年高階製程專案效益顯現

2025/02/25 19:15

巨有董事長賴志賢。（記者卓怡君攝）巨有董事長賴志賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）廠巨有（8227）今日公布去年第四季度財務報告，去年第四季度營收2.00億元，季增34.7%，年減46.1%，毛利率為29.2%，季減5.6個百分點，年增6.9個百分點，營業利益為0.18億元，營業利益率為9.2%，季增4.7個百分點，年減4.2個百分點，稅後淨利為0.27億元，季增584.1%，年減13.4%，單季每股稅後盈餘為0.70元。

巨有去年全年營收6.82億元，年減38.2%，毛利率為28.3%，年減1.0個百分點，營業利益為0.41億元，營業利益率為6.1%，年減11.5個百分點，稅後淨利為0.63億元，年減60.8%，全年度每股稅後盈餘1.65元。此外，今日董事會亦通過去年度盈餘分配案，決議分派股東現金股利每股1.6元。

展望今年，巨有指出，客戶端的庫存調整狀況已漸趨穩定，後續量產需求可望逐步回溫，且持續布局及承接高階製程專案，在新思科技IP OEM Program綜效逐漸顯現的助攻下，將可帶動公司營運重返成長軌道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財