薡茶母公司巨宇翔併購澧饗餐旅 跨入旅館市場

以經營「薡茶」手搖茶崛起的巨宇翔100%持有的子公司巨宇勝，以7000多萬元收購淶滬文旅與展旺企業旗下品牌澧饗餐旅業務。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「薡茶」手搖茶崛起的巨宇翔（2760）100%持有的子公司巨宇勝以7000多萬元收購淶滬文旅與展旺企業旗下品牌澧饗餐旅業務，預計第一季將完成旗下6家旅館營運收入認列，並規劃於年底前擴張旅館版圖至10家。

巨宇翔董事長許維翔表示，過去兩年受到疫情影響，全球手搖茶衰退非常嚴重，觀察台灣國旅在疫後復甦，旅宿需求逐步開展，且週末小旅行、演唱會與熱門球賽等商機崛起，巨宇翔將以輕資產模式，跨入旅宿市場。

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澧饗餐旅旗下已有6家旅館，包括淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅、嘉義行藝文旅、台南行旅與高雄行旅及日月潭淶滬文旅酒店，去年總營收約2.3億元，淨利率達10~15%。

巨宇翔今年元月已認列淡水淶滬文旅酒店、嘉義輕行旅與嘉義行藝文旅、台南行旅與高雄行旅等5家旅館營運收入，挹注1月合併營收達1,869萬元，年增率74.08％，接下來將再併入日月潭淶滬文旅酒店，完成6家旅館營運收入挹注。

同時將藉由巨宇翔於海外經營「薡茶」的經驗，將旅館版圖延伸到海外市場，目前正在與越南、大阪等地飯店洽談，海外將以聯盟和結合為主，初期將先開5家旅館。

澧饗餐旅在大遠百還有3~5家日本料理和西餐的餐廳，將於第2季併入巨宇翔，部署餐旅市場商機。

「薡茶」目前在全球總店數約250家，以美國與越南為主力市場，總店數分占約110~120家，合計佔整體營收比重達8成。

面對全球通膨使民生消費力下行，低價品牌於東南亞市場搶市，巨宇翔挾著「薡茶」在美國與越南經營多年的先進者優勢，今年2月於美國猶他州鹽湖城已開出5家門市，成為該區手搖茶飲品牌布局最多的品牌，將從美西往美東、南美市場持續展店。

許維翔指出，「薡茶」未來將著重拓展歐美地區和新興國家市場，今年上半年並可望在東南亞推出新的手搖茶品牌，同時各式合作方法和機會，預計今年「薡茶」全球總店數將達300家，力拼全年營收獲利雙升。

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