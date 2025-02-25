霖園三太子賣內湖廠辦 持有逾12年增值超過3成

統一超（2912）砸43億元向寶豐隆興業買進北市內湖五期廠辦「V-PARK」C棟。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕房市盤整之際，霖園集團「三太子」蔡鎮宇賣樓獲利了結，根據公開資訊觀測站最新公告，統一超（2912）砸43億元向寶豐隆興業買進北市內湖五期廠辦「V-PARK」C棟，扣除車位坪數與價格，2樓以上拆算每坪單價約54萬元。

商仲業者指出，蔡鎮宇是寶豐隆的大股東，而該法人是在2012年9月砸下90.96億元買下該廠辦園區A、B、C等三棟建物，當時每坪單價約40.8萬元，持有逾12年後出售其中一棟，觀察單價漲幅則超過3成。

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根據最新公告，統一超買進C棟、整棟建物加上車位的面積約9001.57坪，未拆算車位的每坪單價約47.77萬元，若一個車位價格170萬元，1樓拆算每坪單價約80萬，B1每坪約30萬元，而2樓以上每坪約54萬元。

統一超每坪54萬接手「V-PARK」C棟

商仲業者指出，「V-PARK」是上市建商華固建設興建，2012年9月時，寶豐隆興業便直接買下整個廠辦建案，也成為該年度的指標交易案，不過，持有期間，僅雄獅旅遊在2015年承租A棟。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，內湖科學園區以及潭美段近幾年吸引不少大型集團關注，包括緯創在2021年先取得內湖區舊宗段台北市數位內容新創中心BOT案後，去年又斥資20.8億元取得潭美段地上權案，將興建自用辦公大樓。

而此次統一超出手潭美段的整棟大樓，主因不外乎北市市區辦公大樓每坪單價動輒破百萬元的行情相比，內科廠辦具有性價比優勢，將吸引設置總部的企業關注。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，受到高科技投資動能挹注，除了核心區的西湖段一屋難求、租售價格屢創新高之外，內科範圍也逐漸外延，舊宗段、五期、潭美段、新明路等新增廠辦供給也頻有佳績。

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