星展銀行宣布裁員10％大砍4000人 AI將取代部分人力

星展集團宣布，公司將在未來3年內裁員4000人。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕總部位於新加坡的星展集團（DBS Group Holdings）宣布，公司將在未來3年內裁員4000人，裁員對象主要是約聘員工與臨時人力，理由是星展銀行推動AI發展，AI將越來越多地承擔目前由人力完成的工作。

根據《路透》報導，星展銀行集團執行長高博德（Piyush Gupta）表示「根據我的當前預測，未來3年我們將縮減約4000人，約佔10%。」不過，高博德此前也曾宣布，將新設1000個AI相關職缺，使星展銀行成為首批公開AI對其業務影響的主要銀行之一。

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高博德補充說「在我擔任執行長的15年裡，這是我第一次在創造就業機會方面遇到困難。到目前為止，我一直對自己能創造哪些就業機會心知肚明。這一次，我卻很難確定該如何重新調整人力來創造就業機會。」

星展銀行執行長高博德將於3月28日離職，由現任副CEO陳淑珊（Tan Su Shan）接替，領導這家東南亞最大的銀行。

《BBC》報導表示，星展銀行是首批詳細說明有關AI如何影響其營運的大型銀行之一，雖然星展銀行也並未透露具體的裁員職位以及新增工作職位的工作內容。

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