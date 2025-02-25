川普對中制裁更勝拜登 美媒：中芯是主要標靶

美國總統川普打擊中國行動的一個主要目標是中芯國際，它是中國領先的晶片製造商，也是華為的主要供應商。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府揮舞的不僅是全方位的產業關稅，而且正加強對中國半導體產業的控制。外媒指出，川普對中國晶片制裁措施，將更勝過前任總統拜登。

拜登執政時已對中國採取產業出口限制，對半導體出口和晶片製造設備維護服務實施更嚴格的管制，其目標是透過限制獲取尖端半導體工具，阻礙中國在人工智慧和軍事技術方面取得進步的能力。

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華府的總體目標是阻止中國進一步發展可以增強其人工智慧和軍事能力的國內半導體產業。美國和盟國目前正在進行討論，以阻止日本公司東京電子和荷蘭公司ASML在中國進行維護設備。

phonearena報導指出，此前華府曾對科林研發、應用材料等美國公司實施類似的限制。川普官員似乎願意採取更嚴格的措施。

川普打擊行動的一個主要目標是中芯國際，它是中國領先的晶片製造商，也是華為的主要供應商。

拜登的政策已經限制中芯國際某些產品的出貨量，同時允許逐案審查。川普政府官員擔心，管制漏洞仍可能使中芯國際獲得必要的製造工具，可能幫助華為和中國實現更廣泛的科技野心。

華為多年來一直是美國制裁的主要目標。2019年5月，美國商務部將華為列入實體名單，禁止該公司在未經政府批准的情況下向美國供應商採購零件。這意味著華為需要獲得特殊許可才能採購美國製造的零件，特別是與5G技術相關的零件。

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