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曹興誠捐清大1500萬沒抬頭支票誰領走？ 銀行：只有本人可查詢

2025/02/25 18:05

聯電創辦人曹興誠今日指出，30年前的1500萬捐款，並未指名給清華大學，是抬頭（受款人）空白的支票。（資料照）聯電創辦人曹興誠今日指出，30年前的1500萬捐款，並未指名給清華大學，是抬頭（受款人）空白的支票。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯電創辦人曹興誠今日指出，30年前的1500萬捐款，並未指名給清華大學，是抬頭（受款人）空白的支票。銀行主管表示，抬頭空白的支票，要查詢是否兌現、由誰兌現其實並不難，但支票屬個資，只有曹興誠本人可查詢，且因沈君山已過世，可說目前只有曹興誠可揭露這張支票的兌領狀況。

銀行主管指出，使用支票的目的，是為了省去攜帶現金的麻煩，且支票是由金融機構代為支付，因此要開立支票前，必須至銀行開設支票存款帳戶，後續支票的兌領，就是由該帳戶的存款支出。

針對曹興誠30年前的1500萬捐款羅生門，因曹興誠今日表示，他是交付一張1500萬元的支票給前清大校長沈君山，且支票沒有抬頭。銀行主管表示，沒有姓名的支票，就是誰都可以兌領，但因為金額高達1500萬元，不太可能領現金，且支票不能分次支付，一次得將1500萬兌領，因此，一定是存入兌領人的銀行帳戶。

曹興誠在A銀行開戶，若持票人至B銀行兌領，銀行間就需要進行交換，持票人需在支票背面，填上姓名及銀行帳戶，該支票經過交換，回到A銀行，A銀行在確認背書內容後，將1500萬存入B銀行。

銀行主管表示，無論支票從自行或他行存入，最終還是由A銀行的帳戶支出1500萬，且由A銀行留存該支票，因此，只要曹興誠對外揭露當年這張支票票號，並授權銀行至票交所查詢，絕對可查出最後這1500萬的流向，但相關資訊屬於曹興誠的個資，除非本人揭露，外界無從得知。

此案是起於翁曉玲臉書（Facebook）發文指出，1995年時任清大校長沈君山曾為了幫助清大募款，與曹興誠對弈，約定贏1個子捐1萬元。最後沈君山贏了50子（50萬美金），但該筆捐款清大表示並未收到，而曹興誠今日表示，是私下交給沈君山本人，支票並未指名給清華大學，尊重沈君山安排使用，而沈君山已於2018年過世。

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