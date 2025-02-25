電商零售業迎挑戰的一年 SHOPLINE推4新策助攻台灣商家

SHOPLINE今年推4大新策略。圖正中央者為聯席總裁兼台灣總經理徐向緯。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕零售電商服務提供商SHOPLINE聯席總裁兼台灣總經理徐向緯今日表示，SHOPLINE從2015年進入台灣、今年正式邁入第10年，將從全球智慧開店平台蛻變為「全方位零售整合專家」，2025年並推出「一站式零售解決方案、專業策略顧問服務、電商成長學苑升級、開放生態圈」共4大新策略，給客戶更好服務、以共同維持成長；此外，最新的「商品募資」功能也將在下半年上線。

去年電商產業面對多重競爭，包含競爭者加劇、營運成本墊高、旅遊熱潮讓消費轉向線下零售等，導致成長不如預期，不過SHOPLINE指出，去年旗下商家客戶的網路銷售額年增率達18%，表現超越市場平均6.7倍，去年雙11成績也顯著優於其他電商業者，顯示其解決方案能有效推動客戶業績成長。

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2025年對電商、零售產業挑戰多，恐成「淘汰賽」的一年，徐向緯說，今年零售產業遇到流量分化、存量競爭2大挑戰，消費者流向多種不同平台，商家越來越難吸引與留住客戶，不過SHOPLINE追求的是知識、服務與生態的「賦能」，以在逆風中陪伴客戶前進。

SHOPLINE今也發表《2025 全方位零售整合白皮書》。針對今年4大新策略，徐向緯說明，首要為推出一站式零售解決方案、滿足多元銷售場景，包含去年推出團購解決方案，最快今年下半年也將推出「商品募資」相關應用，讓商家能夠直接在品牌官網發起募資活動，商家不僅能降低成本、創建更多元的行銷活動。

其次則是課程平台「電商成長學苑」改版上線，SHOPLINE表示，去年推出超過90堂行銷實戰課程，今年全新改版推出獨家的「電商成長學苑」課程平台，提供電商專才精進，並將定期發佈更具前瞻性的市場趨勢報告，協助零售業者掌握產業動態、增強市場競爭力，帶動品牌業績持續增長。

其三為強化與資安夥伴的技術協作。SHOPLINE表示，今年將與也資策會資安所攜手建立全新的聯防機制，以資安所建立的TWCTI資安威脅情資中心，將情資蒐集與「LLM大型語言模型」結合，進一步提升對數據洩漏、網店攻擊等風險的應對能力。

其四，SHOPLINE表示，也積極投入扶植中小企業數位轉型，履行社會企業責任，透過技術賦能及知識支持，今年並將推出更多專門針對中小企業的技術培訓與輔導服務，使中小企業穩步邁入數位轉型的道路，推動全體產業的共榮成長。

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