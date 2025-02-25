瑞鼎：首季淡季不淡 預計每股發放22.2元現金股利

瑞鼎董事長黃裕國。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過去年財報及盈餘分派。去年全年合併營收243.8億元，為歷史次高，年增32.9％，整體毛利率30.0%，年增1.1%；營業淨利21.3億元，年增54.4%，稅後淨利21.0億元，年增45.5%，每股盈餘27.67元。董事會亦於今日決議發放每股22.2元現金股利，盈餘分派率80.2%。

瑞鼎去年第四季合併營收56.9億元，季減8.2%，年增15.7％，毛利率29.6%，季減0.6%，年減減0.9%，營業淨利3.8億元，季減36.9%，年減28.0%，稅後淨利4.2億元，季減22.2%，年增1.3%，每股盈餘5.51元。

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瑞鼎董事長黃裕國表示，去年第四季整體營收表現較第三季呈現季減，主要是受到淡季的季節性影響，客戶調節庫存，加上單價的降低，使得營收季減8.2％。其中，車載工控驅動IC受惠於觸控與顯示整合型驅動IC （TDDI）新案持續進入量產，動能維持相對平穩，營收僅微幅季減，消費性產品則呈現季節性的趨緩。

展望第一季，儘管處於產業淡季，工作天數減少，但在中國消費性產品需求受補貼政策持續帶動下，市場需求量可望增加；美國推出關稅新政的不確定性，終端客戶可能提前備貨，也會進一步帶動資通訊市場需求的增溫，惟價格上仍持續面臨面板廠商要求降價的壓力。預期第一季，大尺寸驅動IC應用於電視與電腦顯示的需求動能較為良好，筆記型電腦顯示則可維持平穩。

中小尺寸AMOLED驅動IC雖處淡季，仍展現穩健動能；高階穿戴式產品因觸控與顯示整合型驅動IC （TDDI） 需求增加，可望持續成長。車用驅動IC需求因淡季略有下降，惟長期在新產品、新客戶及新機種的導入貢獻下，預期動能將維持穩健。

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