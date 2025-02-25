vivo台灣總經理陳怡婷：2025年手機市場銷量持平

vivo台灣總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo深化與德國光學大廠蔡司的合作，今（25）攜手蔡司推出全新「口袋潮流攝影棚」vivo V50，搭載高通驍龍7 Gen 3處理器。vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo V50的銷售預期相較上一代將增長30%，並預計今年銷售額和銷售量將持續增長。

對於今年台灣手機市場表現，陳怡婷指出，在整體經濟環境尚未明朗下，預估2025年台灣整體市場總銷量將保持持平或略微衰退，值得注意的是，去年整體手機在中高階手機帶動下，銷售金額創近10年新高，而vivo在中高階手機佈局縝密、完善下，vivo今年內部目標是持續成長。vivo去年在台灣市場的銷售量年增25%，銷售額年增40%。

請繼續往下閱讀...

vivo V50前後搭載5000萬畫素蔡司光學鏡頭，後置鏡頭具備119度超廣角取景範圍，並配備AF自動對焦系統，首次引入X系列技術，具備單眼相機級防手震功能，並擁有CIPA認證4.0，有效減少晃動並提升人像細節拍攝。在AI應用方面，AI相片增強技術透過演算法優化圖像細節與色彩，保證每一張照片的畫質，AI路人消除功能可以去除背景中的路人，將焦點放在主題人物上，AI照片去背功能則能識別人物輪廓，迅速去除雜亂背景，適用於創意合成、社群分享或商務用途，另外搭載AI圈定即搜、AI錄音速記及AI螢幕翻譯等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法