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熱錢出走、股匯同挫！台幣一度重貶逾1角

2025/02/25 17:17

熱錢出走、股匯同挫！新台幣一度重貶逾1角。（記者陳梅英攝）熱錢出走、股匯同挫！新台幣一度重貶逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普表示將如期對加墨課徵關稅，加上近期諸多經濟數據加深市場對於美國通膨、經濟惡化疑慮，美股下殺，連動台股今日大跌逾300點，失守季線，新台幣兌美元匯率也在外資匯出、美元反彈下，盤中一度重貶逾1角，最後收在32.795元、貶值8.5分，匯價結束連2紅，成交量放大至16.435億美元。

台股今日大跌279.59點，收在23285.72點，三大法人合計賣超597.58億元。其中，外資賣超513.38億元。

在外資賣股、匯出下，新台幣匯價午後失守32.8元關卡，最低下探至32.835元，創近2周新低，惟月底出口商拋匯需求出籠，加上央行進場提供流動性，尾盤台幣貶幅雖然收斂，惟熱錢匯出力道轉強，不排除明日再度回測32.8元信心關卡。

外匯交易員認為，台幣後市還是要看台股與美元臉色，尤其目前正密切關注關注週五將發布的個人消費支出物價指數（PCE）。另外，俄烏戰滿3週年，在川普強勢逼和下，能否如期在本週停戰，也備受外界注目。

觀察主要亞幣漲跌互見，根據央行統計，美元指數今日下跌0.19%、僅日圓升值0.12%，韓元重貶0.34%、台幣大貶0.26%、人民幣下殺0.21%、新幣貶0.12%。

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