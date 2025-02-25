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兩因素帶動營收 文曄預估今年成長

2025/02/25 17:15

文曄董事長鄭文宗表示，預估第一季市場需求穩定，第二季表現不會太弱，今年下半年需求將優於上半年。（資料照）文曄董事長鄭文宗表示，預估第一季市場需求穩定，第二季表現不會太弱，今年下半年需求將優於上半年。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路廠商文曄（3036）今（25）召開線上法人說明會，董事長鄭文宗表示，預估第一季市場需求穩定，第二季表現不會太弱，今年下半年需求將優於上半年，隨著整體市場將逐步復甦，加上AI應用普及帶動終端產品成長，2025年整體市場需求可望較2024年成長，文曄預計逐季成長，下半年營運也將優於上半年。

鄭文宗表示，亞洲地區庫存調整已告一段落，去年大多數公司已恢復年對年成長，北美庫存調整也接近尾聲，歐洲市場還在改善中，預期未來一至二季將庫存調整完成。

他指出，經過近兩年的庫存調整，半導體市場需求逐步回升，根據市場調查，2025年全球半導體市場將年增12.7%，若不含記憶體，2025年半導體市場預估年增12.6%，較先前預估的11.5%上修。文曄期許能超越市場平均成長率。

鄭文宗分析，今年各應用市場預計皆會出現年成長，其中以資料中心及伺服器領域增幅達29%居最高，車用電子成長16%，工業市場預計成長12%，文曄將持續投入汽車電子、工業、通訊及資料中心等高成長與高毛利應用領域。

受惠併購Future Electronics，文曄去年全年稅後淨利約91.1億元、年成長127%，創獲利新高，以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息）約新台幣8.13元。

展望2025年第一季，基於1美元兌換32.6元新台幣假設，文曄預估合併營收預估中位數約為新台幣2280億元，年成長18%，營業利益預估中位數約43.4億元，年成長66%，稅後淨利預估中位數約新台幣25.7億元，年成長62%，稅後EPS預估中位數約2.3元。

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