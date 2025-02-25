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124萬鋼鐵人同樂！外資狂搶5.34萬張中鋼與大成鋼 爆量創波高

2025/02/25 16:42

124萬鋼鐵人同樂！外資狂搶5.34萬張中鋼與大成鋼，爆量創波高（資料照）124萬鋼鐵人同樂！外資狂搶5.34萬張中鋼與大成鋼，爆量創波高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（25日）賣超513.39億元，台股下跌279點，失守23300點，不過，卻狂買鋼鐵股，中鋼與大成鋼雙雙買進前2大，買超張數逾5.34萬張，在外資大買下，股價雙雙放量創波段新高。

其中又以大成鋼漲勢最犀利，在同獲外資與投信青睞下，股價大漲8.43%，收48.25元，股價站上19個月來新高，成交量放大到15.89萬張。

而中鋼亦在法人持續買進下，股價持續向上挺進，今股價終場上漲3.02%，收23.9元，股價不僅站上所有均線，亦創下去年10月8 日以來新高，成交量放大到10.68萬張。

外資買超前10大個股，依序為中鋼（2002）3萬3312張、大成鋼（2027）2萬102張、新光金（2888）1萬9782張、南亞科（2408）9604張、台泥（1101）8943張、凱基金（2883）8850張、陽明（2609）8687張、中信金（2891）8675張、群創（3481）7981張、力積電（6770）6799張。

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