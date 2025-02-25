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歐盟CBAM恐延後一年上路 彭啓明：國內產業有喘息機會

2025/02/25 16:31

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路後，將針對進口至歐盟的鋼鐵、水泥等產品的業者徵收碳關稅。（中鋼提供）歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路後，將針對進口至歐盟的鋼鐵、水泥等產品的業者徵收碳關稅。（中鋼提供）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕歐盟CBAM重要人士近日透露歐盟CBAM可能延期一年實施。環境部長彭啓明今（25）表示，若歐盟CBAM延後一年上路，對國內產業會有喘息機會，但一年時間很短，產業仍應及早準備；最重要的還是要看今年7、8月歐盟CBAM是否會如期釋出正式版本，才能觀察台版CBAM推動時程是否受影響。

歐盟為防止產業碳洩漏並促使全球產業朝低碳製造轉型，推動歐盟CBAM（碳邊境調整機制、俗稱碳關稅），要求未來進口鋼鐵、水泥等至歐盟的業者都必須購買CBAM憑證。然而，歐洲碳風險管理公司首席CBAM顧問 Dan Maleski日前透過公開貼文透露，根據一份洩漏的歐盟委員會立法提案草案顯示，歐盟委員會擬提議將CBAM延後一年實施，為進口商提供更多時間準備。

彭啓明今天表示，他上週也從各種訊息得知，因為歐盟考量到美國新的關稅制度，歐盟CBAM有可能會有延後一年，本來是2026、2027年實施，可能會延到2027、2028年，不過歐盟官方並沒有證實，國內也有專案小組密切注意CBAM最新進展。

彭啓明表示，若CBAM往後一年實施，對台灣輸往歐洲的鋼鐵、鋁、肥料等產業來說，就會有多一點可以喘息的機會，政府也可以趕快幫助業者適應、做準備；但也要提醒一年很快就過去了，產業界不及早做準備，後續還是得面對CBAM帶來的壓力。

彭啓明指，CBAM最重要的關鍵點，還是今年7、8月是否會如期釋出正式版本，才能判斷是否會影響國內原訂今年下半年開始啟動台版CBAM的法案制定程序；CBAM不是說制定就制定，一定要通報WTO（世界貿易組織），是一個相當複雜的過程，台灣的CBAM會比照歐盟來進行。

至於是否影響碳費扣抵CBAM的細節，彭啓明表示，台灣的碳費相比歐盟的碳定價低很多， 若國內進口產品到歐盟需被課徵CBAM，扣抵比例也很小，碳費目的主要是跟國內減碳，跟CBAM的掛勾不那麼直接， 台灣碳費還是會持續進行；CBAM有驅動碳定價的效果，也會與歐盟繼續釐清CBAM和台灣未來要推動總量管制與排放交易的關聯性。

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