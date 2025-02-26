台股今日重點 特斯拉暴跌8％

週二（25日）加權指數跌279.59點，收2萬3285.72點。（資料照）

1.由於消費者信心數據疲軟，凸顯日益加劇的經濟不確定性和對全球貿易的擔憂，週二美股漲跌互現，道瓊工業指數收紅159.95點、0.37%，標普500指數下跌0.47%，那斯達克指數跌1.35%，標普和那指均觸及一個月低點，費城半導體指數下挫2.29%，台積電ADR下跌1.19%，收在189.37美元。

AI晶片龍頭輝達下跌2.80%，領跌科技股，輝達將於26日美股收盤後公布財報，今年以來輝達股價下跌超過5%，表現不如大盤。其他如Meta下跌1.59%，微軟跌1.51%，電動車製造商特斯拉暴跌8.39%，市值跌破1兆美元的門檻，主要受歐洲銷量下跌拖累。

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2.台股週二（25日）指數開盤跳空跌188.89點，以2萬3376.42點開出，在電金傳齊跌下，指數開低走低，跌356點，觸及2萬3209點，所幸DRAM、封裝測試等電子股，及鋼鐵、塑化等傳產逆揚，指數跌幅收斂，不過，在台積電、鴻海跌跌不休下，終場跌279.59點，收2萬3285.72點。

3.人工智慧（AI）晶片效能決定在HBM高頻寬記憶體，國研院半導體中心與旺宏電子合作開發新型高密度、高頻寬3D動態隨機存取記憶體」（3D DRAM），具體積小、高頻寬、能耗低、耐用度高等優勢，能源消耗量較現有記憶體降低百倍以上，落地量產則預估要5到10年。

4.顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過去年財報及盈餘分派。營業淨利21.3億元，年增54.4%，稅後淨利21.0億元，年增45.5%，每股盈餘27.67元。董事會亦於今日決議發放每股22.2元現金股利，盈餘分派率80.2%。

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