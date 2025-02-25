基隆遠傳電信深夜斷訊 光纖遭破壞

遠傳電信昨天深夜到今天凌晨無預警斷訊，遠傳說明光纖被人破壞。（民眾提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕遠傳電信基隆市用戶昨天深夜突然斷訊，許多市民起初以為手機壞了，或忘記繳費被斷訊，上網查詢才發現並非個案，紛紛抱怨「只有遠傳，沒有訊號」。

據民眾向議員投訴，昨天深夜11時手機訊號突然斷訊，出現「緊急電話」文字，數度重新開機仍無法恢復，以為沒有繳費被斷訊，友人用手機查詢遠傳電信官網，也沒有公告，上網查詢發現許多網友也有同樣情形，紛紛留言「斷訊＋1」，直到今天凌晨4時左右才恢復正常。

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民進黨基隆市議員施偉政指出，基隆地區遠傳電信用戶昨天深夜突然斷訊，許多市民一開始還以為手機壞了，他的服務處同事也有同樣情形，他在臉書發文後獲得許多市民回應，打電話到遠傳電信客服電話也沒人解釋，要求遠傳電信高層要給個說法。

遠傳電信表示，基地台接回機房的光纖網路昨天深夜遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及上網，經搶修後，今天凌晨全數恢復正常，對於造成用戶的不便，深感歉意。

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