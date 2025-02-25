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環球晶去年獲利腰斬 下半年擬每股配發6元現金股利

2025/02/25 16:17

矽晶圓大廠環球晶（6488）今（25）日召開董事會，會中通過2024年度財報，稅後淨利為98億元，年減50.2%。（資料照）矽晶圓大廠環球晶（6488）今（25）日召開董事會，會中通過2024年度財報，稅後淨利為98億元，年減50.2%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）今（25）日召開董事會，會中通過2024年度財報，稅後淨利為98億元，年減50.2%，每股稅後盈餘21.06元，同時並通過去年下半年擬配發每股6元現金股利，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月15日。

環球晶去年營收為626億元，年減11.4%；營業毛利198億元，年減25.1%，營業毛利率為31.6%，年減5.8%；營業淨利141億元，年減29.6%，營業淨利率為22.5%，年減5.9%；稅後淨利為98億元，年減50.2%；每股稅後盈餘（EPS）為21.06元。

環球晶指出，2024年稅後淨利與每股盈餘（EPS）較2023年衰退，主要因持有Siltronic AG股票及以該持股發行的海外附認股權公司債（Exchangeable Units）的評價變動所影響。

環球晶表示，該公司及其子公司合計持有Siltronic AG約13.67%的流通在外股數，此投資依國際會計準則（IFRS），帳列為強制透過損益按公允價值衡量的金融資產，並依Siltronic股價波動認列評價損益。2024年Siltronic股價走低，環球晶據此認列評價損失，影響當期財報表現。

此外，為將資金靈活運用，環球晶於2024年第一季發行3.452億歐元的海外附認股權公司債，並以所持有之Siltronic AG股份作為交換標的，此類公司債依會計準則須按公允價值衡量，並隨市場變動認列評價。前述評價變動無關現金流動，若排除此非本業營運相關的評價影響，環球晶2024年稅後淨利率將調整為27.2%，每股稅後盈餘達28.97元。

環球晶表示，雖受到Siltronic股價下跌、產品平均銷售單價（ASP）下滑、台灣電費大幅上漲、擴產而致折舊攤提金額增加、2023年營收創歷史新高而基期墊高等，導致2024年營收與獲利較去年下降，2024年營收表現仍逐季穩步向上，創連續三季成長。

展望2025年，環球晶指出，由於目前全球政經局勢尚充滿許多不確定因素，客戶多持審慎觀望態度，隨全球政經情勢逐漸明朗，環球晶2025年也有望呈現逐季翻揚走勢。

環球晶金董事會也通過2024年下半年度的現金股利發放案。2024年下半年擬配發每股6元現金股利，配發總金額為 28.7億元，除息基準日為7月22日，股利發放日為8月15日。若計入上半年已發放的每股5 元、總金額23.9億元的現金股利，全年共將發出每股11元、總金額52.6億元的現金股利。圓股東常會擬訂於5月26日上午9時於新竹科學園區科技生活館舉行。

對於2025年，環球晶表示，全球GDP預計維持穩健成長，但仍存在來自各國補貼政策、關稅貿易及匯率與利率變動等挑戰；美國經濟則受強勁勞動市場助力，持續展現韌性。半導體產業在上半年仍面臨庫存消化與關稅不確定性的風險，但隨著庫存水位下降及不確定性逐漸緩解，預計下半年復甦動能預期將更加明顯。

環球晶表示，受惠於平價AI模型帶動裝置滲透率、下游客戶擴張產能逐步開出，先進封裝由2D朝向3D異質整合演進，預期將進一步帶動更多的晶圓使用量，以支援技術創新。

在不斷變化的關稅緊張局勢和日益上升的運輸成本背景下，市場對在地解決方案的需求大幅增加，以因應地緣政治及貿易的可能風險，環球晶表示，掌握半導體產業趨勢與市場契機，公司優先將資本支出投入於先進製程與特殊產品領域，在全球關鍵市場布局，使各營運據點能擁有在地供應之優勢，以在亞洲、美國、歐洲提供從長晶到磊晶的一站式解決方案，致力於成為客戶風險管理的最佳夥伴。

環球晶於2022年宣布斥資千億的全球擴產計畫，目前大部分現有廠區擴建（brownfield projects）已完工，並開始貢獻營收。此外，環球晶位於美國的新建廠區計畫（greenfield expansion）順利進行，已進入樣品製作與交付階段，新產能將逐步提升，以滿足日益增長的半導體需求，強化美國本土的晶圓製造與在地供應能力。

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