過去5年股房連動齊漲 新竹房價漲1.33倍比台股大盤更兇

半導體熱潮不但推升股市，更帶動竹科所在的新竹縣市房價起飛，5年飆漲達1.33倍，比整體股市漲幅還要高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕股房連動齊漲，過去5年股市飆至2.3萬點，漲幅高達92%，同時間，房價也跟著飆漲，尤其這波半導體熱潮，不但推升股市，更帶動竹科所在的新竹縣市房價起飛，5年飆漲達1.33倍，比整體股市漲幅還要高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，其實許多資深股民手握存股標的，主要包括半導體、金融以及電子五哥等族群類股，而這波股市漲到2.3萬點，漲勢分布相對平均，也為資深股民帶來一波財富。

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不過，相較整體股市獲利仍以被外資賺走比率相對高，房地產則是民眾人生中最大宗的消費，不但總價高、增值效益也相對明顯。尤其在房貸水位緊縮、央行第七波選擇性信用管制祭出之前，整體房市買氣其實相當熱絡。

根據統計顯示，2020年年初台股指數約1.2萬點，截至去年年底則上漲至2.3萬點，漲幅高達92%，不過同時間房價漲幅也很顯著，根據信義房價指數，2020至2024年的5年時間，新竹縣市房價飆漲高達1.33倍，超越大盤表現，至於，中、南部5年房價變化，台南市上漲78%、高雄市上漲67%，以及台中市上漲70%，其中台南、高雄的房價漲勢主要是複製竹科經驗，加上過去房價基期較低，房價漲勢相對有感。

中、南部房價漲幅大於北部

再觀察北北桃三都，5年房價漲幅明顯不如中、南部，其中台北市漲幅最小、5年漲約37%，新北市5年上漲約52%，桃園則是5年上漲約69%。

最後，曾敬德認為，過去五年股房幾乎同步走揚，反應股市帶來更多資金與信心，因此，今年房市信心可能也要看股市走向，尤其當前房貸資金仍處於調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風再起，但股市若維持穩定，對於房市信心偏向正面，但若股市波動加劇，也會對房市信心與動能造成影響。

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