百萬年薪不是夢！彰銀擴大校園徵才500名

彰銀廣納優秀人才，擴大校園徵才500名，特別邀請彰銀射箭隊選手李彩綺（左一）、鄧宇成（右一）協助宣傳。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕公股銀年度徵才起跑，彰化銀行今年邁入120年，為廣納優秀人才，將於3月起深入校園擴大徵才，今年上半年預計招募500名菁英。

彰銀今年上半年預計招募儲備核心業務辦事員（MA），含一般金融組及資訊數位組、一般行員、法務人員、資訊類專業人員、客服人員、電銷人員、勞工健康服務專員、財富管理顧問及高資產業務團隊人員，另為營運鷹眼AI及培育養成未來AI人力，招募數據工程師，總計約500名，自3月3日起開放報名。

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同時彰銀將於3月8日將於臺灣大學椰林大道盛大參與校園徵才博覽會，現場提供趣味職場心理測驗，另有專人對銀行各項職務及職涯發展做詳細說明，只要來攤位現場了解更有機會抽中Mac筆電、東京來回機票等許多大獎。

彰銀致力打造友善包容的幸福職場，依證交所公布112年「非擔任主管職務之員工薪資中位數」，彰銀員工薪資中位數高達130萬元，位居金融業前三名。

今年彰銀將以「百廿傳承 再創巔峰」為主軸、「調結構、拉利差、增手收、重協銷、強財務、擴數位、顧品質、守法遵」為策略，積極落實各項具體行動方案，不斷精益求精、追求卓越，創造股東、客戶、同仁及社會的最大利益與價值，邁向永續共榮共好，同時為提升金融服務、優化核心業務，規劃招募更多優秀新血加入。

彰銀竭誠歡迎主動積極、具高度服務熱忱及追求自我成長挑戰的求職者，一同加入彰化銀行的行列。詳細報名資訊請參閱彰化銀行全球資訊網 （https://www.bankchb.com/）或台灣金融研訓院網站。

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