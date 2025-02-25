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世界先進今年「一季比一季好」資本支出達6、7百億元新高

2025/02/25 15:37

世界先進今年「一季比一季好」，資本支出達6、7百億元新高。（記者洪友芳攝）世界先進今年「一季比一季好」，資本支出達6、7百億元新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今指出，因需求提升與客戶因應關稅提早拉貨，預估第一季晶圓出貨量約季增8%至10%，平均售價季減4%至6%，受惠較佳產品組合，毛利率約29%至31%之間，今年各季產能利用率可回升到70%到80%，目前訂單能見度達3個月，希望「一季比一季好」，因應新加坡建廠，今年資本支出高達6到7百億元新高。

世界先進今召開線上法說會，董事長方略、總經理尉濟時、副總經理暨財務長黃惠蘭及全球業務及規劃副總經理陳姿鈞皆出席，說明去年第四季營運成果與今年展望。

尉濟時表示，經過去年底的庫存調整後，部分客戶需求逐漸提升，加上中國刺激消費的補助方案帶動、供應鏈因應關稅不確定性而展開提前拉貨，預估公司第一季晶圓出貨量季增8% 至10%，平均售價季減4%至 6%，毛利率將在29%至31%之間，此外，協商客戶額外認列的長約挹注收入約2%。

他指出，今年產能約343萬片，年增1%，其中，晶圓五廠從1.5萬片增8千片，達2.3萬片。 整體而言，今年訂單能見度約達3個月，各季產能利用率約可達70%到80%，較去年第四季的65%提高，希望今年一季比一季好。

在資本支出方面， 世界先進2025年持續提供長期穩定成熟製程產能，以現金支付基礎計算的資本支出估計達6到7百億元，黃惠蘭表示，大部分用在新加坡12吋廠VSMC投資建廠，不到10%用於既有廠區的維修。折舊費用預估到2027年真正有產出才開始會有明顯折舊費用產生。

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