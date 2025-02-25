法新社：川普晶片關稅出招 台灣「矽盾」面臨考驗

晶片戰火燒向台灣，法新社分析，川普關稅恐掀產半導體業風暴 。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國總統川普揚言對進口晶片課徵高額關稅，法新社25日發表分析報導指出，此舉不僅衝擊台灣在全球半導體產業的領導地位，也讓台灣在維繫與美國關係上面臨更複雜的挑戰。

報導指出，川普上任後，為縮減美國貿易逆差，積極推動製造業回流，並對主要貿易夥伴祭出關稅手段。上週更宣布，將對進口晶片課徵25%或以上的重稅，由於晶片廣泛應用於智慧型手機、飛彈等各項產品，此舉無疑對全球供應鏈投下震撼彈。

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法新社分析，台灣生產全球過半晶片，幾乎囊括所有最先進製程，在全球供應鏈中扮演關鍵角色。台灣的經濟實力更被視為「矽盾」（Silicon Shield），足以抵禦來自中國的威脅。中國始終宣稱台灣為其領土，並揚言不排除以武力統一。

香港城市大學國際貿易專家夏竹立（Julien Chaisse）表示，台灣的經濟安全高度仰賴半導體製造的領先優勢，並藉此維持在全球供應鏈中的重要地位。「然而，川普的關稅威脅，無疑讓台灣的策略運用更加複雜，甚至可能被迫做出讓步。」

儘管美國國會兩黨普遍支持台灣，但報導引述分析人士擔憂，若中國武力犯台，川普恐因利益考量而不願出兵協防。川普過去曾指控台灣搶走美國晶片產業，並暗示台灣應為美國提供的保護「付費」。

報導提到，台灣總統賴清德已承諾將擴大對美投資、增加國防預算，並研擬增加美國天然氣進口，以期平衡雙邊貿易，化解美方疑慮。

法新社引述台北智璞產業趨勢研究所（Witology Markettrend Research Institute）分析師林偉智看法指出，川普的關稅壓力可能迫使台灣晶片製造加速轉往美國，但建廠曠日費時，短期難以見效。

報導稱，全球晶圓代工龍頭台積電長期被要求將更多產能移出台灣。台積電已承諾在美國亞利桑那州投資逾（約2.13兆新台幣）興建三座晶圓廠，其中一座已於2024年底投產。此外，台積電也計劃在日本擴廠，並於去年在歐洲啟動首座廠房的興建工程。

然而，法新社引述加州專業平台TechInsights資深研究員哈奇森（Dan Hutcheson）的警告，台灣正面臨「非常不穩定的處境」。他認為，將部分產能轉移至美國雖符合台灣利益，但若過度外移，恐將削弱台灣的戰略重要性。

報導指出，台灣政府正評估川普關稅政策的潛在影響，並研擬對受衝擊產業提供協助。關鍵在於，關稅究竟僅針對輸美晶片，還是連同含有晶片的終端產品一併課徵。

根據官方數據，去年台灣晶片出口總額達1650億美元（約5.4兆新台幣），其中僅一小部分直接銷往美國，其餘多數則銷往其他國家，再製成電子產品出口。

倫敦國王學院（King's College London）創新政策專家克林格勒-維德拉（Robyn Klingler-Vidra）向法新社表示，25%的關稅雖高，但短期內不至於撼動台灣半導體產業的地位。然而，她警告，關稅恐將對全球供應鏈造成更廣泛的衝擊，而非僅止於台灣對美國的直接出口。

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