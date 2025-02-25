學學張忠謀！韓媒看三星董事會重組超失望 曝台積電成功關鍵

三星電子日前進行董事會重組。（路透資料照，合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子在2024年年底進行重大高管調整，專注於半導體業務，董事會日前舉行，確定內部和外部董事的任命。然而，此舉卻遭到批評，有韓媒失望批評，這是一次令人遺憾的重組，韓國企業組織直言「應該向台積電前任會長張忠謀學習，他在創立台積電後組建並運營全球董事會，將其提升到世界一流企業行列」。

綜合南韓媒體報導，三星電子董事會於2月18日批准董事候選人的任命，並將董事會中的半導體專家人數從1人增加到3人。9名董事（3名內部董事、6名外部董事）中，6名外部董事中，任期屆滿的外部董事金俊成（音譯，Kim Joon-sung）、許恩寧（音譯，Heo Eun-nyeong）、劉明熙（音譯，Yoo Myung-hee）將獲連任，並任命首爾大學電氣工程系教授李赫宰（音譯，Lee Hyuk-jae）為新候選人。此外，3名內部董事中，全永鉉副會長和技術長宋在赫加入董事會，行動體驗（MX）事業部負責人盧泰文獲得連任。

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對此，韓媒接連報導，韓國企業組織「韓國公司治理論壇」理事長批評稱，「三星電子雖然增加了董事會中半導體專家的比例，但公司內部這樣的人已經很多了」、「三星電子需要的董事是能夠站在獨立角度發聲的企業經營資深人士」。

該理事長稱，「三星電子為了全面恢復競爭力，宣布將進行重組，將最高決策機構董事會中的半導體專家人數從目前的1人增加到3人，但這顯示出對董事會作用的理解不足」。

理事長補充說「在已開發國家，成為上市公司董事的基本條件包括領導力、企業經營經驗、董事會經驗、了解資本配置等公司治理理念等」，並指出「不僅新任候補李赫宰教授，就連現任外部董事許恩寧教授、前貿易談判局局長劉明熙等人，都不具備上述大部分條件」，「全永鉉副會長作為董事會的半導體專家就足夠了」，並稱「董事會需要現任和前任外國CEO、軟體（SW）和人工智慧（AI）專家、資本市場和公司治理專家」。

該論壇更直接以「台積電」為例子，表示「台積電創始人、前董事長張忠謀強調董事會任命管理層，因此董事會是公司治理的軸心。董事會肩負監督、指導和任免（管理層）三大職責」，「三星電子似乎在尋找優秀的外部董事候選人方面仍做得不夠」。

亦有韓媒報導點出，全球第一大半導體代工企業台積電的董事會由擁有豐富全球經驗的多國人才組成。台積電董事會共有10名董事，除前董事長劉德音、龔明鑫、曾繁城外，其餘均為全球網路、技術與市場經驗的外籍人士。直言「競爭對手台積電正努力組成由全球半導體專家組成的董事會，提升業務專業性、加強全球市場競爭力，而陷入半導體業務危機的三星電子卻仍停留在老式的董事會制度中。」

有人批評稱，三星電子內部和外部董事候選人的選拔是為了直接或間接地支持會長李在鎔，而李在鎔目前因法律問題而無法回歸。外界批三星電子從官僚、教授、內部人士等中挑選內部和外部董事候選人的做法，直言「他們還沒有意識到危機」。

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