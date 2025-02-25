美國人在家養雞、租雞應對蛋荒 訂單接到手軟、失去雞是惡夢

美國雞蛋短缺，蛋價高漲，美國人開始自己養雞和租雞。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國雞蛋短缺，蛋價高漲，美國人開始自己養雞、租雞、或向養雞的朋友買雞蛋，雞農收到想要買雞的訂單更是平常的數倍，甚至有人稱失去雞隻是「惡夢一場」。

全美各地的消費者都面臨零售店雞蛋短缺的問題，導致購買限制，庫存充足時卻又價格飛漲。

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根據勞工部的消費者物價指數，一月份雞蛋價格上漲15.2％。美國勞工部報告稱，這是2015年6月以來雞蛋價格的最大漲幅，佔當月食品價格總漲幅的近三分之二。

阿肯色州的養雞戶惠特尼·比索內特 （Whitney Bissonnette） 每天都會收到50到100封信件，想要購買她養的雞的人爭先搶後詢問。她表示，來自全國各地的詢問信件是她平常收到的兩倍以上。

自從高致病性禽流感爆發以來，比索內特注意到詢問的數量大幅增加。她指出，布雷斯雞（Bresse chickens）這個品種的候補供應名單已經關閉，她說：「大量的訂單湧入和需求，淹沒了每個人的收件匣」 。

珍·湯普金斯 （Jen Tompkins） 是Rent The Chicken公司的聯合創始人，該公司幫助人們租用雞隻，並提供所有必要的物資，從飼料到雞舍，該公司收到大量問詢，截至上週問詢數量激增了500%。湯普金斯向福斯商業頻道表示，與去年同期相比，預訂量也增加了15%至20%。禽流感重創養雞戶，雞農稱失去3隻雞都是「噩夢」。

對於那些不想接受養雞挑戰的人，也開始依賴已經養雞的鄰居或朋友。一名男子表示，「我不僅賣雞蛋，還賣鴨蛋，但我甚至無法滿足需求」，他的雞每天可以產8到9個蛋。

美國國家環境健康協會計畫與合作發展總監吉娜·貝爾（Gina Bare）承認，後院養雞場的興起反映當地食品生產的一個令人興奮的趨勢，越來越多的家庭對自己飼養雞群以獲取新鮮雞蛋和獲得教育機會感興趣。

貝爾告訴福克斯商業頻道，家庭在後院飼養家禽時採取適當的健康預防措施非常重要。她說：「後院飼養的家禽可能攜帶導致人類患病的病菌，包括沙門氏菌、彎曲桿菌和大腸桿菌感染。然而，這些風險可以透過簡單的預防措施得到有效控制」。





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