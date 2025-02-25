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文曄去年獲利創新高 每股盈餘8.13元

2025/02/25 14:10

文曄去年獲利創新高，每股盈餘8.13元。圖為文曄董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）文曄去年獲利創新高，每股盈餘8.13元。圖為文曄董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）公布去年第四季稅後淨利25.4億元，每股稅後盈餘（EPS）約2.27元，全年稅後淨利約91.1億元、年成長127%，創獲利新高，以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息）約新台幣8.13元。

文曄今日召開線上法人說明會，會中說明2024年第四季營運成果及未來營運展望。

文曄2024年第四季自結合併營收約為新台幣2619億元，季持平、年成長38%，營業利益約42.2億元，季成長1%與年成長120%，稅後淨利約25.4億元，季下滑11%與年成長143%，以加權平均股數計算稅後EPS約新台幣2.27元。

文曄2024年全年營收及淨利都創下歷史新高。全年營收約為9,594億元，年成長61%，營業利益約152.6億元，年成長86%，稅後淨利91.1億元，年成長127%，以加權平均股數計算稅後EPS （扣除特別股股息）約新台幣8.13元。

展望2025年第一季，基於1美元兌換32.6元新台幣假設，文曄預估合併營收預估中位數約為新台幣2280億元，年成長18%，營業利益預估中位數約43.4億元，年成長66%，稅後淨利預估中位數約新台幣25.7億元，年成長62%，稅後EPS預估中位數約2.3元。

文曄指出，2024年對Future Electronics的收購，對公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，公司持續制定並實施未來整合的長期策略，透過結合兩個高度互補的業務模式，進一步強化文曄科技在國際市場的領先地位。公司將充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為全球的客戶和供應商提供更多價值。

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