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張冠李戴硬湊數！胡潤「中國500強」把台積電列榜首

2025/02/25 14:34

中國胡潤研究院25日公佈《2024胡潤中國500強》榜單，列出了中國500強非國有企業，把台積電列入。（資料照，彭博）中國胡潤研究院25日公佈《2024胡潤中國500強》榜單，列出了中國500強非國有企業，把台積電列入。（資料照，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國胡潤研究院25日公佈《2024胡潤中國500強》榜單，列出了中國500強非國有企業，並依照企業價值進行排名，然而，儘管台積電是台灣企業，卻仍被以6.98兆元人民幣（約新台幣元）列為榜首，騰訊居次，華為則以6800億元人民幣（約新台幣元）的市值重返前十。

中媒《澎湃新聞》報導，榜單顯示，台積電價值上漲3.27兆元（人民幣，下同）（約新台幣元），以6.98兆元再次蟬聯中國價值最高的民營企業；騰訊價值上漲5700億元（約新台幣元），以3.42兆元（約新台幣元）穩居第二；字節跳動價值上漲2300億元（約新台幣元），以1.63億元（約新台幣元）上升一位至第三；華為重返前十，價值大幅上漲1100億元（約新台幣元），以6800億元（約新台幣元）位列第十。胡潤中國500強企業總價值上漲6.6兆元（約新台幣元）（13%），達56兆元（約新台幣元）。

胡潤2024「中國500強」榜單。（翻攝自胡潤研究院）胡潤2024「中國500強」榜單。（翻攝自胡潤研究院）

從產業別來看，以鴻海精密工業為首的工業產品產業今年成長最多，成為胡潤中國500強企業的第一大產業，醫療健康則排名第二。此外，成長較多的還有通訊和軟體工業。下降較多的則是醫療健康和軟體與服務。至於半導體、傳媒娛樂、工業產品和消費品產業的企業總價值最高。

該報導指出，從中國地域分佈來看，北京仍是胡潤中國500強企業最多的城市，有65家；其次是上海50家、深圳49家、台北37家、香港29家、杭州23家，前六大城市佔總數的50%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，從新上榜企業和落榜企業的變化中，可以看出中國經濟趨勢的新趨勢。在過去一年中，新上榜企業數量最多的產業是工業產品、半導體以及軟體與服務。同時，落榜企業數量最多的產業是醫療健康，尤其是醫療器材領域，以及消費品產業。

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